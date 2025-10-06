Neonati sepolti in giardino, Chiara Petrolini torna in tribunale per la terza udienza del processo

Parma, 6 ottobre 2025 - Nuova udienza oggi in corte d'Assise a Parma per il processo a Chiara Petrolini, accusata di aver partorito da sola e ucciso, in meno di un anno e mezzo, i suoi due figli neonati e di averli sepolti nel giardino di casa a Vignale di Traversetolo.

La 22enne è arrivata in tribunale poco dopo le 8.30 condotta da una pattuglia dei carabinieri, è entrata in tribunale da un ingresso secondario.

Nel corso dell'udienza sono previste le deposizioni degli inquirenti che hanno condotto le indagini e del medico del 118 che è intervenuto sul luogo del primo ritrovamento, nell'agosto 2024.

“Omicidi ad escalation asimmetrica”

Il colonnello Anna Bonifazi, psicoterapeuta e responsabile sezione psicologia e criminologia del Racis dei carabinieri, nella sua testimonianza parla di "omicidi ad escalation asimmetrica". "C'è stato un aumento del motore criminale non frenabile, un motore che inizia purtroppo già dall'ideazione, quindi già dall'immaginazione nell'autore e va avanti senza possibilità alcuna di esser bloccato, quindi viene compiuto fino alla fine, anzi con una fase successiva di tentativo dell'autore di rimanere impunito, un pre conservarsi, come si dice dal punto di vista criminologico", spiega.

"I due eventi sono abbastanza simili a loro - continua -. La seconda gravidanza viene in qualche modo cercata, è un dato di fatto. Se la prima è avvenuta e si è conclusa in maniera così tragica, ci saremmo aspettati (parliamo di azioni logiche di una persona) non incappasse in una seconda azione altrettanto tragica. E invece - prosegue - tra i due fatti c'è stato anche un lasso di tempo (che chiamiamo di raffreddamento) estremamente ridotto, come a voler nuovamente ripercorrere una azione che non si può dire impulsiva".

"C'è serialità, c'è logica, un passaggio all'atto non bizzarro, non c'è alcuna azione che possa apparire non finalizzata: é un comportamento che fa presagire che chi lo compie entra ed esce da un impatto emotivo elevatissimo come senza minimamente avere degli scossoni emotivi, quindi riesce a sopportare a gestire anche eventi e momenti estremamente impattevoli dal punto di vista emotivo e fisico: questo è tipico comportamento seriale", conclude Bonifazi.

Attesa la testimonianza dell’ex fidanzato

Presente in aula anche Samuel Granelli, ex fidanzato della ragazza e padre dei due bimbi: in calendario nel pomeriggio anche la sua testimonianza.

Granelli nei mesi scorsi aveva provveduto a dare ai due figli un nome (Angelo Federico e Domenico Matteo) e a firmarne l’atto di nascita e di morte, dopo averli riconosciuti.

Nessuna deposizione per i genitori di Chiara Petrolini

La difesa di Chiara Petrolini – che si trova ai domiciliari da un anno – ha dato l'assenso all'acquisizione degli interrogatori resi in fase di indagine da parte dei genitori della ragazza. Roberto Petrolini ed Elisa Bruschi, quindi, non deporranno. La richiesta della difesa è stata avvallata dall'accusa, presente in aula il procuratore capo Alfonso D'Avino.

Anche i legali di parte civile hanno chiesto e ottenuto l'acquisizione delle dichiarazioni rese in fase di indagine preliminare per i genitori di Samuel Granelli. Anche per loro, quindi, nessuna deposizione nel corso del processo.

La foto choc in aula, la madre non la guarda

Nell’ultima udienza era stata mostrata in aula la foto che gli operatori del 118 scattarono nel giardino di Traversetolo. In quel momento, l’imputata ha lasciato l’aula. E’ rientrata poi successivamente per il conferimento della perizia psichiatrica, che i giudici hanno assegnato a Marina Carla Verga e Laura Ghiringhelli. Per poi andarsene facendo ritorno nell’abitazione dove si trova ai domiciliari.

