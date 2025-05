Neonati sepolti Parma, Chiara Petrolini ha fatto tutto da sola: archiviazione per i genitori

Parma, 14 maggio 2025 - Inizialmente erano stati indagati anche loro, ma già quando Chiara Petrolini è stata arrestata, a settembre, la posizione dei suoi genitori era stata stralciata dall'indagine sui due neonati partoriti, morti, in ipotesi di accusa assassinati, e sepolti a Traversetolo (Parma). Nei loro confronti, accogliendo la richiesta della Procura, il Gip ha di recente disposto l'archiviazione. Padre e madre della ragazza, come lei difesi dall'avvocato Nicola Tria, sono risultati effettivamente non a conoscenza dei fatti.

Chiara Petrolini rinviata a giudizio per l'omicidio dei due neonati trovati sepolti nel giardino della villetta di Traversetolo di Parma

L'indagine dei carabinieri ha infatti accertato come la 21enne abbia fatto tutto da sola. Per la Procura di Parma e i carabinieri avrebbe premeditato l'uccisione di entrambi i figli neonati, sia quello partorito il 7 agosto 2024, trovato due giorni dopo, e sia quello venuto alla luce il 12 maggio 2023, i cui resti sono stati riesumati a settembre scorso.

Per il secondogenito la premeditazione della ragazza, che era tra la 35esima e la 38esima settimana di gestazione quando ha partorito in taverna, sarebbe provata da una serie di azioni durante la gravidanza, a dimostrazione di una consapevole e costante volontà di determinare la morte del bambino. Come nascondere la gravidanza a tutti, compresi genitori: in questo senso, anche le conversazioni intercettate. Venerdì per Chiara Petrolini è fissata l'udienza preliminare con la Gup Gabriella Orsi, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del procuratore Alfonso D'Avino e della pm Francesca Arienti.