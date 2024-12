Con la neve il paesaggio è fiabesco: le foto da cartolina dell’Appennino emiliano

Bologna, 8 dicembre 2024 – Tutti i rilievi dell’Emilia Romagna, da Piacenza alla costa, si sono svegliati stamattina imbiancati ed ancor di più lo sono nel corso della giornata odierna.

In quota nel primo pomeriggio la neve raggiungeva i 30 centimetri sopra i mille metri, con punte di mezzo metro sul Cimone e sugli altri rilievi regionali.

La cartolina delle neve nel giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre 2024, sull'Appennino modenese

Neve che è scesa sino in pianura nell’Emilia occidentale, ad esempio 5 cm a Quattro Castella (Reggio Emilia) a 161 metri di quota.

Piogge intense in gran parte della pianura: alle 13, Emilia Romagna Meteo segnalava le piogge più consistenti nel territorio ferrarese (60.7 mm a Lagosanto e 50.3 mm a Cocomaro) e sulla pianura tra Parma e Reggio Emilia.

Spartineve a Pievepelago (Modena)

Nelle zone innevate varie le segnalazioni di difficoltà viarie, più che per limitata spalata neve da parte degli enti preposti, per automobilisti che non avevano ancora installato pneumatici invernali.

Domani, lunedì 9 dicembre, con la ripresa di scuole e attività lavorative si temono disagi maggiori.

La neve a Lizzano in Belvedere, sull'Appennino Bolognese

Vista la situazione la Protezione Civile regionale ha diramato due bollettini di allerta distinti, uno per oggi sino a mezzanotte ed uno per domani lunedì (‘arancione’ sui rilievi oggi, che si sposta domani alla Romagna e zone fluviali).

Ai disagi della neve fresca, specie in collina-pianura, fa da contraltare la soddisfazione degli operatori delle stazioni sciistiche dell’Appennino, che in coro confermano l’apertura degli impianti da sabato 14 dicembre e sperano che la neve resti abbondante sulle piste per le prossime festività natalizie.