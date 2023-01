Neve in anche in pianura in Emilia Romagna, ecco quando: le previsioni meteo

Bologna, 18 dicembre 2023 – Il freddo artico sta raggiungendo l’Italia portando l’inverno e la neve. È quanto dicono le previsioni meteo in Emilia Romagna e bollettino Arpae.

Neve in pianura: le previsioni meteo di giovedì 19 gennaio 2023

Per domani, giovedì 19 gennaio, è previsto cielo coperto e l'arrivo di aria artica che porterà nevicate in regione con accumuli di 10-20 centimetri fin dalla bassa collina e punte anche superiori ai 30cm in montagna.

Saranno inoltre possibili, avvisa l'allerta della Protezione civile regionale, nevicate fino in pianura sul settore centro-occidentale, con accumuli mediamente intorno a 5 centimetri e punte localmente superiori, mentre sul settore orientale si avrà in prevalenza pioggia mista a neve con accumuli scarsi o nulli. Le deboli nevicate in pianura potranno in giornata interessare le aree emiliane fino al Bolognese mentre sulle pianure orientali saranno più probabili fenomeni di acqua mista a neve.

Dal pomeriggio-sera progressivo esaurimento delle nevicate sul settore occidentale con fenomeni residui sul settore centro-orientale. Nella mattinata di domani temperature in lieve diminuzione, con valori minimi compresi tra 0 e 3 gradi; massime tra 3 e 6 gradi. Cielo coperto,

Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da nord-est lungo la costa, in particolare ferrarese, con temporanee raffiche di intensità superiore. Si prevedono in serata condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati superamenti della soglia di allertamento. Non si escludono infine livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 nei bacini del settore centro-orientale della regione. Mare tra mosso e molto mosso.

Meteo venerdì 20 gennaio 2023

Venerdì 20 gennaio la giornata sarà nuvolosa con schiarite sul settore occidentale. Ancora deboli nevicate potranno interessare in mattinata il settore centro-orientale fino alla pianura ad esclusione delle aree costiere dove avremo deboli piogge.

Dalle ore pomeridiane le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi persistendo solo sulla Romagna, ma con quota neve in rialzo verso i 400-500 metri esaurendosi dalla serata.

Temperature minime in ulteriore flessione con valori compresi tra 0-3 gradi della pianura occidentale dove avremo gelate notturne e mattutine e 3 gradi delle aree costiere. Massime comprese tra 3 e 5 gradi.

Venti deboli prevalentemente nord-occidentali nell'entroterra. Rinforzi da nord-est sulle aree costiere. Mare molto mosso e fino ad agitato al largo.

Previsioni meteo in Emilia Romagna