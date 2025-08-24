Nubifragio oggi in Romagna: danni a Milano Marittima, Rimini e Riccione, caduti 265 alberi. Danni anche alla casa di Arrigo Sacchi / Video

Rimini, 24 agosto 2025 – Nubifragi, grandine, pioggia e raffiche di vento fino a 120 km orari. La notte sulla riviera romagnola è stata da incubo, soprattutto il tratto compreso tra il Ravennate e il Riminese. Il maltempo ha prodotto allagamenti, centinaia di alberi caduti, molti dei quali sulle auto parcheggiate, danni agli stabilimenti balneari, blackout diffusi (video).

I balneari stanno ancora quantificando i danni (foto) alle proprie strutture, ma il peggio sembra essere alle spalle. Infatti, grazie alla loro operosità, gli stabilimenti si sono prontamente rimessi in sesto e le spiagge erano pronte per accogliere i turisti già dalla mattina di domenica. Il sole e il miglioramento del tempo hanno riportato la situazione alla normalità.

Tra l’1,30 e e le 6 di questa mattina, una violentissima cella temporalesca ha messo in ginocchio tutta la costa: dai lidi ferraresi fino a Rimini e Riccione, colpendo particolarmente duro nella zona di Cervia e Milano Marittima. Le zone più colpite sono la costa ravennate meridionale, il Forlivese, il Cesenate e il Riminese: le raffiche di vento più forti si sono registrate tra Gatteo e Bellaria, con punte fino a 122 chilometri all’ora. Ma ha raggiunto gli 80-100 km/h tra Cervese, Forlivese e Cesenate.

Il cielo, illuminato a giorno dai continui fulmini, ha scaricato tra i 30 millimetri e i 50 millimetri di pioggia, con punte di 60-70 millimetri tra Rimini, Riccione e Cattolica. Alcune stazioni meteorologiche in centro storico di Rimini segnalano accumuli fino a 80-90 millimetri.

Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco nel corso della giornata: la zona è stata anche sorvolata dall’elicottero dei pompieri (video) per cercare di capire la situazione complessiva e dove siano necessario concentrare gli sforzi.

Milano Marittima e Cervia sono, forse, le zone più colpite dal maltempo di stanotte, tant’è che i vigili del fuoco hanno utilizzato 50 uomini e 10 mezzi per affrontare l’emergenza maltempo. Dalle prime ricognizioni nelle aree pubbliche sono caduti 265 alberi. Alcune zone sono sprovviste di acqua potabile causa guasti ad impianti. E’ possibile rifornirsi alle autocisterne messe a disposizione da Hera che si trovano: Viale Ravenna Stadio dei Pini e Viale Matteotti XXI traversa a Milano Marittima.

Tanti i danni segnalati: molte auto parcheggiate sono state schiacciate dagli alberi caduti e, in spiaggia, è una ‘strage’ di lettini ribaltati e coperture sono volate via o ripiegate su se stesse. Ancora diverse le strade chiuse, i sottopassi allagati, garage e cantine invasi dall’acqua.

Tante anche le auto colpite dai pini caduti: alcune zone di Milano Marittima non sono irraggiungibili. Anche la casa di Arrigo Sacchi è stata danneggiata pesantemente dal maltempo (video).

“La situazione sta tornando velocemente alla normalità – ha detto il sindaco di Cervia Mattia Missiroli – Abbiamo messo in campo tutti i mezzi e le risorse umane disponibili. Cervia come sempre è pronta a rialzarsi nei momenti più difficili”.

"E' stata una botta grossa, ha devastato la spiaggia: ha ombrelloni rotti, gazebo, tende rotte, è stato molto impegnativo. Abbiamo tutti gli uomini in campo, oggi siamo aperti, stiamo lavorando". Il gestore del Papeete Beach di Milano Marittima, Massimo Casanova, racconta così all'Ansa gli effetti della tempesta che nella notte ha colpito la costa romagnola. "Ci vorrebbero adesso quelli che rompono per il caro lettini, che non c'è stato. Ma non servirebbero a niente, sono come i burocrati di Bruxelles", dice con una battuta Casanova.

A Rimini (video) il Comune, con l'assessore alla Protezione civile Yuri Magrini, parla di un "evento molto severo" con 74 millimetri di pioggia. Cinque i sottopassaggi allagati (tutti riaperti in mattinata), uno con un'auto all'interno. La polizia locale sta monitorando le vie ancora allagate, il deflusso delle acque sta avvenendo in modo regolare, anche perché ha smesso di piovere. Ci sono scantinati allagati e alberi caduti: il coordinamento provinciale ha attivato le squadre di supporto ai vigili del fuoco.

A Bellaria, un autobus è rimasto bloccato in un sottopasso allagato; l’acqua è arrivata fino ai finestri del mezzo che, per fortuna, era senza passeggeri: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Numerose le strade che sono rimaste chiuse fino all’ora di pranzo.

Anche Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli sono stati coinvolti dal violento temporale: anche qui i pompieri stanno lavorando per rimuovere le numerose piante cadute, anche sulle linee elettriche, sulla sede stradale. Un fusto si è abbattuto su un bungalow in un campeggio a Cesenatico. Segnalati allagamenti di sottopassi e garage interrati.

A causa di un albero caduto sui binari, sono state evacuate 23 persone da un treno bloccato sulla linea Rimini-Ravenna e la circolazione dei convogli tra Rimini e Cesenatico è rimasta ferma fino a mezzogiorno, accumulando ritardi fino a 50 minuti, quando è stata ripristinata dai tecnici. Regolare invece il traffico sulla linea dell’alta velocità.

Per tutta la giornata di oggi è valida un’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione civile. Il cielo resta molto nuvoloso per tutta la mattina, soprattutto in Romagna. Ma – avvisa Arpa –durante le ore centrali della giornata sono previsti ancora rovesci temporaleschi più probabili lungo le aree appenniniche dell’Emilia con fenomenologia in esaurimento serale.