Numero Unico Europeo, in Emilia Romagna oltre 380mila telefonate nei primi 121 giorni

Bologna, 8 aprile 2025 - Nella nostra regione bastano 4,5 secondi per ricevere una risposta in caso di emergenza. Questo grazie al Numero Unico Europeo (112), che permette di richiedere l’intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco, del Soccorso sanitario e del Soccorso in mare.

Il bilancio dei primi 121 giorni

Nel dettaglio, così come emerge dal bilancio presentato in viale Aldo Moro, nei primi 121 giorni di operatività, il ‘NUE’ ha ricevuto 381.232 telefonate, con una media giornaliera di 1.500 chiamate per milione di abitanti, di cui quasi la metà di quelle inoltrate (46%) riguardano l'emergenza sanitaria. Le altre sono state smistate a Carabinieri (28%), Polizia (19%) e Vigili del fuoco (7%). Nei primi due giorni di attivazione completa in tutta la regione invece – cioè 1 e 2 aprile – è stata registrata una media di 6.500 telefonate.

Il picco

Il picco, ben cinquemila chiamate, è stato registrato il 28 gennaio, quando raffiche di vento di oltre 120 chilometri orari hanno colpito le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Ma non è finita qui. Come ricordato, una delle funzioni del Numero Unico Europeo è quella di filtrare le telefonate, ovvero smaltire quelle che non riguardano vere e proprie emergenze, liberando così le centrali di secondo livello: delle oltre 380mila telefonate ricevute dalla sua attivazione,163.787 (il 43% del totale) sono state, per l’appunto, filtrate dalle Centrali Uniche di Risposta.

Campagna di comunicazione

Ora, con l’obiettivo di far conoscere l’importante novità e informare i cittadini sui vantaggi che il ‘NUE’ comporta in termini di efficienza del servizio nella gestione delle emergenze, la Regione lancia una campagna di comunicazione in quattro lingue. “È un servizio molto importante per il nostro territorio e per i cittadini – spiega l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi - che possono ricevere aiuto, in situazioni di estrema difficoltà dove anche pochi secondi fanno la differenza, in modo veloce e con un’immediata geolocalizzazione. Grazie alla campagna di comunicazione regionale, questa importante novità sarà fatta conoscere in modo capillare su tutto il territorio, affinché sempre più persone sappiano cos’è e come funziona per utilizzarlo in caso di emergenza”.