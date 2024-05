Emilia Romagna, maxi piano di edilizia sanitaria: arrivano tre nuovi ospedali

Bologna, 27 maggio 2024 – Due miliardi di euro per la realizzazione di nuovi ospedali in Emilia Romagna, ma anche per l’adeguamento antisismico, l’efficientamento energetico, il miglioramento tecnologico, il potenziamento dei reparti e delle strutture sanitarie. È quanto delineato dal Defr (Documento di economia e finanza regionale) per il triennio 2024-2026.

Nuovi ospedali

Sono tre i principali interventi in edilizia sanitaria in Emilia-Romagna: Piacenza, Carpi e Cesena. Gli investimenti sono di 296 milioni di euro per quello di Piacenza, 126 per quello di Carpi e 305 per quello di Cesena. I progetti, come fanno sapere dalla Regione, sono in fase avanzata ma i tempi dipendono dagli iter ministeriali.

Sicurezza e tecnologia

Per l’antisismica gli interventi più corposi sull’ospedale di Borgo Val di Taro (Parma) con oltre 10 milioni di euro, l’ospedale civile di Guastalla (Reggio Emilia) con 13 milioni di euro e circa 11 per il Sant’Anna di Castelnuovo ne’ Monti, sempre nel reggiano, oltre 2 milioni per l’ospedale di Mirandola e quasi 44 milioni per il Policlinico di Modena, 10 milioni per il Bellaria a Bologna, 28 per il miglioramento sismico delle strutture del ’monoblocco’ al Rizzoli, sempre a Bologna, 3,83 milioni per l’ospedale di Cento nel Ferrarese e 8,5 per quello di Bondeno, e 16 per il Morgagni-Pierantoni di Forlì.

Sanità territoriale

Su circa 500 Case della Comunità presenti oggi a livello nazionale, ben 133 sono in Emilia-Romagna: la sanità territoriale è una grande scommessa della Regione. Il Pnrr potenzia questo fronte finanziando la realizzazione delle tre strutture di riferimento, parlando di prossimità, vale a dire le Case della Comunità (con 124 milioni per realizzare 85 interventi, tra manutenzioni straordinarie e nuove costruzioni). Già presenti 32 Ospedali di comunità al momento dell’avvio del Pnrr e la programmazione condivisa con il livello nazionale ha previsto la realizzazione di 27 strutture, con un investimento di 68 milioni di euro: due a Piacenza, tre a Parma, tre a Reggio, quattro a Modena, cinque a Bologna, una a Imola, due a Ferrara e sette in Romagna.

Altri interventi

Nel Reggiano 10 milioni sono destinati alla Realizzazione del terzo lotto funzionale del ’Mire - Maternità Infanzia Reggio Emilia’ e quasi 19 milioni per la ristrutturazione dell’edificio poliambulatori al Policlinico di Modena; 52 milioni sono poi destinati alla realizzazione del Polo Materno-pediatrico del Maggiore di Bologna, a cui se ne aggiungono 68 per il nuovo Polo dell’emergenza e della diagnostica; 64 milioni per la riqualificazione del Polo delle Medicine e dei Poli funzionali del Sant’Orsola e 13 per la riqualificazione della Casa della Salute Cittadella San Rocco a Ferrara, a cui se ne aggiungono 14 per la costruzione di un nuovo padiglione all’ospedale di Argenta; 11,5 milioni vanno a Imola per l’ampliamento della palazzina degli ambulatori all’ospedale Santa Maria della Scaletta e 30 sono per gli Infermi di Rimini.