Nuovi presidi in Emilia Romagna: i 26 nomi dei neonominati

Bologna, 25 agosto 2025 – Ventisei nuovi presidi in Emilia Romagna alla guida di altrettante scuole. Assunti proprio in questi giorni, i 26 nuovi dirigenti scolastici prenderanno servizio il primo settembre che, per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, segna l’avvio del nuovo anno scolastico.

Nel dettaglio: cinque presidi andranno a Bologna, due a Imola e sette a Modena, quattro a Parma, tre a Forlì, due a Reggio Emilia e due a Ravenna, uno a Rimini. Zero a Piacenza. Ecco chi sono:

I nuovi presidi a Bologna

Sabina Beninati sarà preside dell’Ic 21; Giovanna De Plato all’Ic Monterenzio; Giuseppe Raimondo all’Ic Budrio; Adele Azzarà all’Ic 1 Decima di San Giovanni in Persiceto; Elena Cristoni all’Ic Minerbio.

Imola

Isabella Valenti guiderà l’Ic 7 via Vivaldi; Maria Teresa Grilli Maria l’Ic 6 via Villa Clelia.

Modena

Simone Tazzioli va all’Iis Primo Levi di Vignola; Edoardo Ricci all’Iis Galilei di Mirandola; Marta Esposito all’Ic Pertini di Savignano sul Panaro; Silvia Cuoghi all’Ic Carpi 3; Anna Perretta all’Ic Giacomo Masi di Cavezzo; Laura Lami all’Ic G. Dossetti di Lama di Mocogno; Mariagrazia Bertolini all’Ic Serramazzoni.

Reggio Emilia

Katiuscia Giorgini va all’Ic Busana-Ariosto di Ventasso; Carlo Bruno all’Ic Luzzara.

Parma

Marcella Gussoni va all’Ic Torrile; Francesco Barbieri all’Iis Paciolo-D’Annunzio di Fidenza; Giuseppe Stucci all’Ic Sorbolo Mezzani e Alessandro Roehrssen di Cammerata guiderà l’Ic Barilli di Montechiarugolo.

Forlì

Rosanna Madonna andrà all’istituto tecnico Saffi Alberti; Mirko Vignoli all’Ic 3 G. Prati don Pippo; Francesca Melagranati all’Ic 6 Silvio Zavatti.

Ravenna

A Monica Betti è affidato l’Ic don Stefano Casadio di Cotignola; a Valentina Fazio, l’alberghiero Pellegrino Artusi di Riolo Terme.

Rimini

Silvia Angeli va all’Istituto comprensivo Alighieri di Rimini.