Nuovo calendario scolastico, ecco quando potrebbero esserci le mini-vacanze in Emilia-Romagna

Bologna, 12 giugno 2025 – Mini-vacanze sì, ma non necessariamente in primavera, quando già c’è lo stacco pasquale, ma prima, magari fra la fine del primo e l’inizio del secondo quadrimestre. E, di certo, assicura l’assessora regionale alla Scuola Isabella Conti, non ci saranno riforme del calendario scolastico per il 2026/27 “calate dall’alto”. Altrimenti si rischia un "fallimento".

Conti è intervenuta sul tema a margine dell'incontro in Regione con l'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze dell'Emilia-Romagna, replicando a polemiche sorte in queste settimane a proposito dell’idea di introdurre lo ‘spring break’, sul modello di altri Paesi europei.

Il tema del calendario scolastico

Il tema di rivedere il calendario scolastico è ben noto alle famiglie. Uno dei motivi, spesso invocato dai genitori, è la necessità di accorciare la lunga chiusura estiva delle scuole (anche quest’anno le vacanze durano circa tre mesi). Conti, però, aveva recentemente parlato della necessità di valutare bene modi e tempi. “Ad esempio ci sono insegnanti che ci dicono che hanno scuole già molto calde a giugno - aveva detto -. Per questo dobbiamo pensare a come adattare le scuole per fare una settimana in più a giugno e lo stesso vale per l'anticipazione di qualche giorno a settembre. Ma abbiamo anche un mondo economico, penso alla riviera romagnola, che ha legittime preoccupazioni e va rassicurata". Le prime perplessità, dunque, erano già emerse, da parte delle categorie coinvolte.

“No a un vero spring break”

Per quanto riguarda lo 'spring break', è “un termine che come Regione non abbiamo mai usato", precisa l'assessora, secondo la quale "siamo davanti un po’ a un telefono senza fili". La pausa, infatti, "non ha senso farla in primavera perché in quel periodo c'è già Pasqua". La richiesta è quindi di "una sospensione delle lezioni tra la fine del primo e l'inizio del secondo quadrimestre", riflette Conti, per permettere di recuperare chi ha avuto difficoltà nella prima metà dell'anno scolastico. "In un contesto nel quale ci lecchiamo le ferite sull'abbandono scolastico – prosegue – e abbiamo un aumento del 286% dei disturbi legati all'ansia, ho detto che è una proposta che la Regione vuole considerare, a fronte però dei tavoli che inevitabilmente dobbiamo fare con tutte le parti in causa. Se vogliamo provare ad apportare dei cambiamenti, dobbiamo farlo tenendo tutti per mano".

Una commissione ad hoc in Regione

Nel concreto, "a settembre ci sarà una commissione in Regione – continua Conti – e all'inizio del nuovo anno scolastico vorremmo coinvolgere tutti gli stakeholder in tavoli di ascolto per mettere al primo posto il benessere degli studenti, comprendere il benessere degli insegnanti e creare le condizioni migliori perché le famiglie si sentano supportate". A fine ottobre la Regione ha anche in programma gli Stati generali della scuola "e questo potrebbe essere un ulteriore tema da discutere con i ragazzi – conclude Conti – anche perché la prima giornata sarà dedicata agli studenti e vorremmo poter convocare una grande assemblea di tutti gli studenti delle scuole superiori”