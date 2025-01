Torna il sogno Olimpiadi 2036, l’Emilia Romagna vuole organizzarle insieme alla Toscana

Bologna, 18 gennaio 2025 – Olimpiadi 2036: torna l’idea suggestiva che possano essere Emilia Romagna e Toscana a organizzarle insieme.

Si tratta di uno degli argomenti trattati oggi dal governatore dell’Emilia Romagna Michele de Pascale e di quello della Toscana Eugenio Giani in una sorta di patto che contempla tanti ambiti, poi suggellato da una lettera d’intenti firmata da entrambi i presidenti di regione.

L'intesa – suggellata per per rafforzare la collaborazione tra le due regioni – riguarda otto materie: la sanità, la ricerca e innovazione, l'Appenino e le aree interne, il turismo ed i grandi eventi, la cultura, il digitale, le infrastrutture e la mobilità e il contrasto al dissesto idrogeologico.

E' proprio Giani a dire chiaramente che "sulle Olimpiadi 2036 lavoreremo con serietà". Secondo il presidente della Toscana, si tratta di una "prospettiva che potrebbe unire le nostre Regioni, per offrire eventi che valorizzano il nostro territorio e il nostro ambiente attraverso lo sport".

Del resto, de Pascale a sua volta è convinto che "Emilia-Romagna e Toscana insieme non si devono porre limiti" per lavorare in maniera congiunta "sui grandi eventi".

Fino ad oggi, sottolinea il presidente dell'Emilia-Romagna, "abbiamo già fatto grandi cose sia in campo sportivo che culturale, come il Tour de France e i 700 anni di Dante".