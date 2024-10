Gli orari e il percorso del Giro dell’Emilia: dove vederlo

Bologna, 4 ottobre 2024 - Con il Giro dell’Emilia per professionisti e quello riservato alle donne Elite, sarà un sabato 5 ottobre davvero all’insegna del grande ciclismo per Vignola, Bologna e tutte le località tracciate da questa importante e storica corsa che, a una settimana dal mondiale, sarà una sorta di rivincita per chi è rimasto a bocca asciutta iridata.

Con 107 anni per la gara maschile e 11 per quella femminile, la novità di quest’anno è la partenza per la prima volta nella storia, da Vignola e, per le donne, la doppia ascesa del bolognese Colle della Guardia.

Spettacolo assicurato per una intera giornata di grande ciclismo con il gotha dei campioni e delle campionesse del momento che si sfideranno per un finale storico e mozzafiato sulle rampe del Colle che porta al traguardo della Basilica di San Luca.

Gli start saranno dati tutti da Piazza dei Contrari a Vignola. Per la prova riservata a i professionisti, sono da affrontare 215.8 km con 6 gran premi della montagna, 3 traguardi volanti e un importante dislivello che conta anche Montechiaro, ascesa assolutamente inedita per una corsa ciclistica e nel finale, 5 volte la scalata delle rampe del San Luca.

Per le donne, invece, 113.8 km pianeggianti che omaggeranno anche Alfonsina Strada e termineranno con la doppia salita del Colle della Guardia.

La corsa quest’anno sarà abbinata anche ai festeggiamenti per i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi e vede una schiera di grandi campioni che hanno già iscritto il proprio nome al via come Carapaz, Alaphilippe, Evenepoel, Roglic, Hindley e annunciato, anche il neo campione del mondo Pogacar ma anche conta 24 squadre e 165 iscritti dove spiccano i nomi anche di Aleotti, Ulissi, Yates, Fortunato, Caruso, Bujitrago, Rui Costa, Molard, Pidcock, Ciccone, Mollema, Almeida, Mas, Quintana, Tratnik.

Per le Donne Elite, invece, 21 squadre con nomi come Ludwig, Guazzini, Fidanza, Borghesi, Lowden, Leleivyte.

Si partirà da Piazza dei Contrari con il rito del foglio firma dalle 9.45 e start alle 11.10 facendo subito 3 volte il famoso circuito del "Gessiere" che caratterizzava il finale della storica Milano-Vignola. Si toccherà Vignola Viale Giuseppe Mazzini e Corso Italia – (11.15), Vignola loc. Due Ponti (11.15), Castelvetro-rotatoria (11.19), Ca' di Sola SP 569-Via Statale (11.24), Vignola – rotatoria (11.33), Vignola: fine 1° giro via per Castelvetro (11.34), Castelvetro-rotatoria (11.41), Castelvetro - T.V. Sp7 viaModena (11.43), Ca' di Sola Via Statale (11.46), Vignola – rotatoria (11.54), Vignola: fine 2º giro (11.56), Castelvetro-rotatoria (12.03), Ca' di Sola (12.07), Vignola – rotatoria (12.16), Vignola: uscita circuito – Sp4 Via Circonvallazione Ovest (12.18), Marano sul Panaro Via Circonvallazione Ovest (12.23), Casona, via Fondovalle (12.31), Ponte Samone - inizio salita sp 26 (12.41), Samone (12.56), Bivio Monteombraro – rotatoria SS 623 (13.05), Zocca – GPM Via Mauro Tesi (13.08), Bocca dei Ravari SP 25 (13.21), Passo Sella della Croce SP 25 (13.24), Cereglio SP 25 (13.29), Vergato - fine discesa SS 64-Via Costituzione (13.39), Vergato Passaggio a livello SP 24 (13.40), Casa Giorgio Morandi – GPM SP 24 (13.54), Grizzana Morandi via Roma (13.55), Piandisetta fine discesa (13.59), Rioveggio via provinciale (14.06), Vado via val di Setta (14.14), Sasso Marconi – rotatoria (14.25), Mausoleo G. Marconi - T.V.Via Porrettana (14.34), Montechiaro – GPM Via Montechiaro (14.44), Calderino SP 26-Via Lavino (14.53), Parco dei Ciliegi - T.V.SP 26-Via Gesso (14.56), Zola Predosa SP 26 - Via Rigosa (14.58), Bologna: rotatoria Ducati V.le Alcide de Gasperi (15.05), Bologna: rotatoria Asse Attrezzato Viale Gandhi (15.09), Bologna: circonvallazione Viale Vicini (15.11), Bologna: Porta Saragozza (15.12), Arco del Meloncello (15.14), San Luca-1° pass. Traguardo(15.20), inizio discesa via Casaglia (15.25), Fine discesa via Saragozza (15.28), Arco del Meloncello (15.29), San Luca - fine 1° giro – GPM Inizio 2º giro (15.35), San Luca - fine 2° giro – GPM Inizio 3º giro (15.50), San Luca fine 3° giro - GPM inizio ultimo giro (16.03), San Luca arrivo (16.17). Arrivo dopo 215.8 km di gara.

Si inizia con il rito del foglio firma dalle 9.30 e start alle 11.30 da Piazza dei Contrari.

Si toccherà Vignola loc. Due Ponti (11.45), Castelvetro via circonvallazione (11.48), Castelvetro: T.V. via per Modena (11.51), Ca' di Sola via Statale (11.54), Spilambertovia del Paradosso (12.03), San Cesario sul Panaro Corso V. Veneto (12.09), Sant'Anna via Sant’Anna (12.17), Panzano via Malvasia (12.22), Casa natale Alfonsina Strada Tv.via Isonzo (12.27), Loc. Rastellino (12.34), Rotonda "Miura" via Malmenago (12.38), Sant'Agata Bolognese via Circondaria Ovest (12.41), Crevalcore – Circonvallazione (12.47), San Matteo della Decima via Cento (12.57), Cento via Bologna (13.02), Pieve di Cento Sp 42 (13.07), Castello d'Argile via Suore (13.13), Ponte fiume Reno, Padulle (13.23), Zona industriale Osteria Nuova via Stelloni (13.33), Sacerno via di mezzo ponente (13.38), Lavino di Mezzo via Emilia (13.46), Olmetola (13.50), Bologna: rotonda Ducati (13.54), Bologna: rotonda Romagnoli (13.59), Bologna: viali di circonvallazione (14.01), Arco del Meloncello (14.05), San Luca: 1º passaggio (14.13), inizio discesa via di Casaglia (14.18), Fine discesa via Saragozza (14.22), Arco del Meloncello (14.22), Arrivo 14.30. Traguardo dopo 113.8 km di gara Per il passaggio della corsa, vi saranno chiusure al traffico e deviazioni.