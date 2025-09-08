Sicurezza, priorità di tutti
Andrea Zanchi
Sicurezza, priorità di tutti
EmiliaRomagna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caos affittiBiglietto unico BolognaPrevisioni meteoVm motoriProf a 20 anniGuardiano dell'isola
Acquista il giornale
CronacaParma, bimbo di 2 anni cade dalla finestra: gravissimo
8 set 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Emilia Romagna
  3. Cronaca
  4. Parma, bimbo di 2 anni cade dalla finestra: gravissimo

Parma, bimbo di 2 anni cade dalla finestra: gravissimo

E’ accaduto a Busseto, subito soccorso dai sanitari del 118, il piccolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale 'Maggiore’: ricoverato in rianimazione pediatrica. Con lui in casa c’era la mamma, il padre era al lavoro

Subito soccorso dai sanitari del 118, il piccolo è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma (immagine di repertorio)

Subito soccorso dai sanitari del 118, il piccolo è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma (immagine di repertorio)

Per approfondire:

Parma, 8 settembre 2025  - Momenti di paura, nel primo pomeriggio, a Busseto, in provincia di Parma, dove un bimbo di 2 anni, poco dopo le 13.30, è precipitato dalla finestra di un'abitazione in via Barezzi, nella zona centrale della città, in cui vive con la famiglia di origine indiana.

Subito soccorso dai sanitari del 118, il piccolo è stato trasportato in elicottero all'ospedale 'Maggiore’ di Parma e ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione pediatrica in prognosi riservata.

Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri che ora dovranno fare piena luce su quanto accaduto.

La prima ipotesi - sempre a quanto appreso e come riportato dai media locali - è quella di una caduta accidentale.

All'interno della casa insieme al bambino ci sarebbe stata la madre mentre il padre era al lavoro. Entrambi si sono poi recati in ospedale. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata