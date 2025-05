Diretta donna accoltellata a Parma, è gravissima: l’allarme lanciato dai figli. Il marito in fuga coinvolto in un incidente

Sono state le grida di aiuto dei bimbi usciti in strada ad allertare la vicina: la vittima dell’aggressione colpita al collo e al torace, è in rianimazione. L’uomo, in fuga, coinvolto in un grave incidente