Il consigliere FdI: la perdita di virilità spinge al femminicidio. Bufera in Regione

Bologna, 18 febbraio 2025 – L’Emilia-Romagna aderisce alla campagna europea “Safe place for women”, aspirando quindi a diventare “luogo sicuro per le donne”. Ma il voto alla risoluzione portata in aula dalla maggioranza porta con sé un nuovo scontro con il centrodestra sul reato di femminicidio.

Contro si è espresso Fratelli d’Italia (“La donna non è una specie protetta, sarebbe come dire che la vita di una donna vale di più di quella di un uomo”, la linea dei meloniani), che alla fine si è astenuto. Ma non sono mancate le scintille. Il consigliere regionale Fdi Priamo Bocchi, ad esempio, ha abbozzato una spiegazione “sociologica o antropologica” della violenza alle donne.

“L’uomo – è la tesi – ha perso un po’ di virilità, nei rapporti è troppo dipendente dalla donna e laddove la donna lo respinge o lo allontana va in tilt”. Del resto, ha insistito, “perché non fare una legge sugli ‘anzianicidi’? La legge deve avere un principio di universalità, che va salvaguardato”.

Immediata la replica della maggioranza, che in una nota ha espresso indignazione. All’attacco il Pd. “Non c’entra nulla con la violenza una presunta perdita di virilità”, ha detto Simona Lembi, “non c’entra nulla una legge sugli ‘anzianicidi’, perché non esiste un fenomeno per cui ogni due giorni e mezzo vengono ammazzati degli anziani in quanto tali”. Marcella Zappaterra, promotrice Pd della risoluzione, alla fine ha preso atto: “Per qualcuno la violenza di genere è la violenza contro qualsiasi individuo”.

Accenti diversi si sentono però nello stesso centrodestra. “Nei confronti di noi donne – afferma Elena Ugolini, ex candidata governatrice – ci sono troppi momenti di violenza esplicita e implicita, che continuano in tutti i campi e a tutte le età, e noi su questo dobbiamo essere chiare nella condanna”.