Peste suina africana in Emilia-Romagna, caccia al cinghiale: zone di restrizione e precauzioni utili

Cronaca
CronacaPeste suina africana in Emilia-Romagna, caccia al cinghiale: zone di restrizione e precauzioni utili
1 set 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
Si dà avvio alle azioni di depopolamento per evitare la diffusione della grave malattia virale. Sarà possibile intervenire il 23 distretti in diverse province della regione

Aperta la caccia al cinghiale in Emilia-Romagna come prevenzione contro la peste suina africana

Bologna, 1 settembre 2025 – Per contenere la diffusione della peste suina africana e limitare i danni alle coltivazioni agricole, la Regione Emilia-Romagna comunica di aver deciso di anticipare a oggi, lunedì 1° settembre, l’apertura della stagione venatoria al cinghiale, attorno alle aree attualmente soggette a restrizione per evitare la diffusione del virus. Una misura che dà piena e immediata attuazione all’ordinanza del 4 agosto 2025 firmata dal Commissario straordinario nazionale, Giovanni Filippini.

Da oggi, dunque, sarà possibile intervenire in 23 distretti delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena (dove Comuni coinvolti sono dieci) con attività di caccia collettiva, accanto ai prelievi selettivi già consentiti per tutto l’anno. L’obiettivo è rafforzare le misure di contenimento della specie nelle zone ancora indenni ma limitrofe a quelle in cui vi sono focolai di virus, a tutela di un comparto che in Emilia-Romagna riveste un ruolo prioritario per la sicurezza sanitaria e per il valore economico e occupazionale che esprime lungo tutta la filiera.

Azioni di depopolamento a Reggio Emilia

A Reggio Emilia, specifica il servizio veterinario dell’Azienda USL Irccs, i boschi delle zone montane e collinari della provincia di Reggio Emilia saranno interessati dall’azione di depopolamento dei cinghiali da mercoledì 3 settembre fino a domenica 1° febbraio 2026. “Le misure di controllo della specie cinghiale, si svolgeranno ogni mercoledì, sabato e domenica in tutta l'area montana e collinare, nelle Aziende Faunistico Venatorie ogni giovedì, sabato e domenica. Le zone interessate saranno adeguatamente segnalate da cartellonistica e gli operatori indosseranno indumenti fosforescenti di colore arancione ad alta visibilità”, comunica l’Ausl di Reggio Emilia.

Cos’è la peste suina africana

La Psa, pur non essendo pericolosa per l’uomo o per altri animali, arreca gravi danni sanitari ed economici alla filiera suinicola. È una grave malattia virale che colpisce solo suini e cinghiali. Non esiste un vaccino o una cura e la mortalità negli animali è quasi totale

Cosa fare se si trova una carcassa di cinghiale?

Se si dovesse trovare una carcassa di cinghiale e/o resti riferibili ad essa, è meglio non toccarli – segnalano i siti delle Ausl regionali – e segnalarli immediatamente il ritrovamento ai Servizi Veterinari Regionali al numero unico 051 609 2124. Qui il sito di riferimento regionale

Precauzioni utili e misure di prevenzione

La peste suina africana si diffonde anche attraverso i “vettori passivi”, ovvero persone, cani, veicoli e indumenti che possono trasportare il virus da un'area all'altra. Ci sono semplici precauzioni da seguire, sia per cittadini normali, sia per cercatori di funghi/tartufi o escursionisti, come segnala l’Ausl Irccs di Reggio Emilia. 

  • pulire e disinfettare le calzature: prima di lasciare il bosco, è fondamentale pulire e disinfettare le suole. È una buona norma indossare un paio di calzature dedicate a tali attività; 
  • lavare i vestiti: una volta a casa, lavare subito gli indumenti usati per l'escursione; 
  • attenzione al cane: se si porta con sé il proprio cane, bisogna pulire e disinfettare anche le sue zampe prima di lasciare la zona di ricerca; 
  • parcheggiare l'auto lontano e il più vicino possibile alle strade asfaltate per evitare di trasportare il virus con le gomme del mezzo; 
  • non abbandonare nell’ambiente avanzi o rifiuti alimentari specialmente se contenenti carni di suino o cinghiale o salumi che potrebbero essere veicolo di infezione per gli altri animali.
