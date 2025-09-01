Peste suina africana in Emilia-Romagna, caccia al cinghiale: zone di restrizione e precauzioni utili

Bologna, 1 settembre 2025 – Per contenere la diffusione della peste suina africana e limitare i danni alle coltivazioni agricole, la Regione Emilia-Romagna comunica di aver deciso di anticipare a oggi, lunedì 1° settembre, l’apertura della stagione venatoria al cinghiale, attorno alle aree attualmente soggette a restrizione per evitare la diffusione del virus. Una misura che dà piena e immediata attuazione all’ordinanza del 4 agosto 2025 firmata dal Commissario straordinario nazionale, Giovanni Filippini.

Da oggi, dunque, sarà possibile intervenire in 23 distretti delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena (dove Comuni coinvolti sono dieci) con attività di caccia collettiva, accanto ai prelievi selettivi già consentiti per tutto l’anno. L’obiettivo è rafforzare le misure di contenimento della specie nelle zone ancora indenni ma limitrofe a quelle in cui vi sono focolai di virus, a tutela di un comparto che in Emilia-Romagna riveste un ruolo prioritario per la sicurezza sanitaria e per il valore economico e occupazionale che esprime lungo tutta la filiera.

Azioni di depopolamento a Reggio Emilia

A Reggio Emilia, specifica il servizio veterinario dell’Azienda USL Irccs, i boschi delle zone montane e collinari della provincia di Reggio Emilia saranno interessati dall’azione di depopolamento dei cinghiali da mercoledì 3 settembre fino a domenica 1° febbraio 2026. “Le misure di controllo della specie cinghiale, si svolgeranno ogni mercoledì, sabato e domenica in tutta l'area montana e collinare, nelle Aziende Faunistico Venatorie ogni giovedì, sabato e domenica. Le zone interessate saranno adeguatamente segnalate da cartellonistica e gli operatori indosseranno indumenti fosforescenti di colore arancione ad alta visibilità”, comunica l’Ausl di Reggio Emilia.

Cos’è la peste suina africana

La Psa, pur non essendo pericolosa per l’uomo o per altri animali, arreca gravi danni sanitari ed economici alla filiera suinicola. È una grave malattia virale che colpisce solo suini e cinghiali. Non esiste un vaccino o una cura e la mortalità negli animali è quasi totale

Cosa fare se si trova una carcassa di cinghiale?

Se si dovesse trovare una carcassa di cinghiale e/o resti riferibili ad essa, è meglio non toccarli – segnalano i siti delle Ausl regionali – e segnalarli immediatamente il ritrovamento ai Servizi Veterinari Regionali al numero unico 051 609 2124. Qui il sito di riferimento regionale.

Precauzioni utili e misure di prevenzione

La peste suina africana si diffonde anche attraverso i “vettori passivi”, ovvero persone, cani, veicoli e indumenti che possono trasportare il virus da un'area all'altra. Ci sono semplici precauzioni da seguire, sia per cittadini normali, sia per cercatori di funghi/tartufi o escursionisti, come segnala l’Ausl Irccs di Reggio Emilia.