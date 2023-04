Pillola anticoncezionale gratuita per tutte le donne: da quando in Emilia Romagna

Bologna, 22 aprile 2023 – La pillola contraccettiva diventa gratuita per le donne di tutte le fasce d'età: la decisione arriva dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e trova pieno appoggio dell’assessore regionale alle Politiche per la salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini.

Pillola anticoncezionale gratis per tutte le donne: la decisione dell'Aifa

"L’azione di Aifa si inserisce in un percorso – spiega Donini– che l’Emilia-Romagna già da anni persegue per sostenere l’importanza degli aspetti legati alla contraccezione. Abbiamo infatti introdotto la gratuità della contraccezione per le giovani sotto i 26 anni dal 1° gennaio 2018, che in regione possono ricevere gratuitamente contraccezione dopo una consulenza con il medico e l’ostetrica del consultorio familiare, Spazio giovani o Spazio giovani adulti. Il provvedimento riguarda anche donne di età compresa tra i 26 e i 45 anni con esenzione di disoccupazione o lavoratrici colpite dalla crisi, nei 24 mesi successivi a una interruzione volontaria di gravidanza e nei 12 mesi successivi al parto”.

La svolta di Aifa e le polemiche

L’'iter per la gratuità della pillola anticoncezionale non è ancora completato nell'ambito dell'Aifa, e quando lo sarà “resterà l'obbligo della prescrizione medica”, afferma il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli.

È infatti "opportuno che il medico scelga il principio attivo ormonale da prescrivere, sulla base delle caratteristiche della donna”.

Non tutte le pillole saranno gratuite: “E’ stata fatta una valutazione dei costi delle varie pillole contraccettive che sono in commercio a prezzi molto variabili, perché si va dai 4 ai 20 euro al mese, – riferisce Giovanna Scroccaro, presidente del Cpr Aifa –, quindi con l'aiuto prezioso del lavoro che è stato fatto dalla Cts, il Comitato prezzi e rimborso ha selezionato le pillole che, a suo modo di vedere, potranno essere rese gratuite per tutte le donne, senza limitazioni d'età".

Il percorso sulla contraccezione avviato in Emilia Romagna ha portato negli anni a un aumento progressivo dell’impiego di metodi anticoncezionali, ovviamente per libera scelta delle interessate, e a una sensibile diminuzione delle interruzioni volontarie di gravidanza delle under 26, scese da 1.949 nel 2017 a 1.437 nel 2021.

Parallelamente, le persone della stessa fascia di età che si sono rivolte ai Consultori per la contraccezione sono salite da 8.390 nel 2018 a 25.045 nel 2021.

L’operazione avrà un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno.