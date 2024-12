Pioggia mista a neve e venti di burrasca, nuova allerta meteo: ecco le zone interessate

Bologna, 21 dicembre 2024 – Nuova allerta meteo arancione per vento in Emilia Romagna per la giornata di domenica 22 dicembre. "Un veloce transito di una perturbazione – si legge nel sito dell’Arpae della regione Emilia Romagna – causerà nel corso della giornata venti forti da sud-ovest fino a valori di burrasca moderata (dai 62 ai 74 chilometri orari) con raffiche di intensità superiore lungo i rilievi e sulla fascia pedecollinare romagnola”.

Sulle aree di crinale appenninico centro-orientale la ventilazione potrà temporaneamente raggiungere valori di burrasca forte (l’intensità dei venti è prevista tra i 75 e gli 88 chilometri orari).

Le aree interessate all’allerta arancione per vento sono quelle della montagna bolognese, della montagna emiliana centrale (nelle provincie di Parma, Reggio Emilia e Modena) e quella della montagna romagnola (nelle provincie di Forlì Cesena e Rimini).

Sono inoltre previste precipitazioni deboli e sparse, “localmente a carattere di pioggia mista a neve fino a quote basse dal pomeriggio – si legge sempre nell’allerta dell’Arpae –. Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, interessati da parziale fusione del manto nevoso. La criticità idraulica nella pianura centro-orientale è riferita alla previsione della propagazione della piena nel tratto vallivo dei fiumi Secchia e Reno generata dalle piogge dei giorni precedenti”.

L’allerta infatti diventa gialla, sempre nella giornata di domenica 22 dicembre, nella zona della pianura bolognese (nelle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna) e nella zona della pianura modenese (Reggio Emilia e Modena).

