Pomodorini a scuola e malori, la cooperativa agricola: "Arrivano dalla Sicilia, mai anomalie"

Modena, 11 maggio 2024 – “Le verifiche sui pomodorini alle scuole sono scattate immediatamente".

A confermarlo è Cristina Scognamiglio, responsabile qualità dell’O.P. Kiwi Sole, società cooperativa agricola alla quale, lo scorso aprile era stata approvata la graduatoria dell’ambito territoriale con cui era stato concesso il contributo di 1.229.423 euro per la realizzazione del programma.

"I pomodorini arrivano dalla Sicilia, la produzione è di un nostro fornitore qualificato" precisa anzitutto sottolineando come non sia ‘produttrice diretta’ del pomodorino ‘incriminato’. "Come abbiamo comunicato stamattina (ieri, ndr) al Ministero tramite Pec – spiega – abbiamo, per una questione di autocontrollo e procedura interna, attivato tutte le procedure necessarie e abbiamo mandato il campione in analisi e siamo in attesa dei risultati.

Per noi il prodotto è conforme – precisa Scognamiglio –, avendo anche in fase di qualifica del fornitore acquisito tutta la documentazione, come le analisi residuali ed erano conformi.

E’ ovvio che abbiamo mandato campioni in analisi per avere riscontro microbiologico e chimico e siamo in attesa dei risultati. Fino a quel momento – precisa – l’indagine non è conclusa".

La responsabile ha sottolineato come non sia mai capitato prima.

"Sono anni che facciamo questo progetto nelle scuole con altri prodotti, come kiwi e pere. Negli ultimi tre anni mai abbiamo avuto segnalazioni dal mercato. Come comunicato al Ministero per ora fare ipotesi è impossibile: senza un risultato analitico dal laboratorio accreditato è difficile.

Non sono classici sintomi da intossicazione di batteri o virus quelli manifestati dai bambini: le tempistiche della presenza dei sintomi sono veloci e pure la risoluzione degli stessi.

Ovviamente come ogni indagine bisogna andare ad esclusione.

Oggi (ieri, ndr) abbiamo messo in campo i controlli analitici sul prodotto" conclude la responsabile della qualità.

A maggio del 2018 era esploso un altro caso: quello di carote marce distribuite ai bimbi di una scuola del Bolognese.

Carote custodite nel sacchetto previsto dal programma ‘Frutta e verdura’ .

Intanto dal Ministero delle Politiche agricole hanno sottolineato che, "appena ricevute le segnalazioni, abbiamo informato immediatamente i Nas e provveduto a sospendere temporaneamente per quel fornitore tutte le forniture previste. La salute dei bambini è la prima cosa".