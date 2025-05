Alluvione due anni dopo in Emilia Romagna: “Mancano i soldi per le strade di montagna”

Bologna, 15 maggio 2025 - Sono passati due anni dalla prima e drammatica ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna. Alluvioni e frane che hanno ferito nell’anima una terra e la sua comunità. Due anni in cui l’emergenza ha così segnato l’inizio di una nuova fase, per e con il territorio. Dal maggio 2023, infatti, in Emilia-Romagna si continua a lavorare “senza sosta”, così come testimonia la mappa dei cantieri (previsti, in corso o completati) già online sul sito della Regione, con una scheda per ogni intervento, provincia per provincia, insieme ad alcune ‘clip’ di approfondimento.

“Una fotografia di ciò che realmente è stato fatto – spiega il presidente Michele de Pascale – che mostra in modo trasparente i progetti individuati, i cantieri conclusi e in corso di realizzazione. È fondamentale che si continui a parlare di ciò che è accaduto”. “Quel dramma ci ha cambiato - ha sottolineato insieme alla sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini -. L'Emilia-Romagna vuole mettersi in sicurezza di fronte a eventi senza precedenti e all'effetto dei cambiamenti climatici”.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la ricostruzione pubblica, in seguito agli eventi di maggio 2023, con le risorse della contabilità speciale del commissario straordinario, sono stati programmati complessivamente interventi per 2,7 miliardi di euro. Di questi, circa 490 milioni sono stati destinati al finanziamento delle prime opere di somma urgenza messe in campo dagli enti locali e territoriali, il resto a interventi più urgenti in altri ambiti prioritari: la viabilità stradale e ferroviaria - che da sola comporta investimenti per circa 1,5 miliardi di euro - l’edilizia scolastica e sanitaria, l’edilizia residenziale pubblica, i servizi a rete, gli impianti sportivi, gli edifici di culto.

Degli oltre 52 milioni recuperati tramite la raccolta fondi ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’, circa la metà sono stati destinati a chi ha avuto il veicolo distrutto o danneggiato, un’altra parte a integrare i fondi a favore di chi ha installato paratie e protezioni alle proprie abitazioni.

Nel complesso, sono 273 i cantieri in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile che interessano le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Di questi, 126 sono già stati completati, 80 quelli in corso e 67 in progettazione. Il tutto per un investimento totale di circa 373 milioni di euro, tra somme urgenze, urgenze, programmazione regionale anticipata e programmazione da altre fonti. Oltre a quelli dell’Agenzia regionale, ci sono altri 352 interventi (di cui 162 già conclusi) di difesa idraulica per 353 milioni di euro sempre finanziati dalle ordinanze del commissario in capo ai Consorzi di Bonifica. Altri 78 interventi sono sotto AiPo (Agenzia interregionale per il fiume Po), per 39,2 milioni.

"Sono stati stanziati dal Governo per il post alluvione in Emilia-Romagna 2,8 miliardi per opere pubbliche, già quasi integralmente identificate e destinate. Molte sono già concluse, per altre più complesse ci sono cantieri in corso. Rimangono 50-60 milioni che dovranno essere destinati a breve, completando opere di ricostruzione. A nostro avviso però, con queste risorse – spiega il governatore - non si riesce a completare la ricostruzione soprattutto delle opere in Appennino. Mancano risorse significative per la viabilità di montagna".

Riflettori accesi poi sul tema delle delocalizzazioni. "La speranza è che a giorni possa uscire anche questa ordinanza – continua de Pascale - ed è importante precisare che la delocalizzazione non prevede un obbligo: chi sarà oggetto di quell'ordinanza avrà la possibilità, invece che ristrutturare o ricostruire nel punto in cui la sua casa è attualmente, di poter avere un indennizzo". La Regione si era opposta ad una prima proposta di valutazione, ritenuta troppo bassa. "Abbiamo spronato il commissario e il Governo a prevedere una cifra più alta. Però ormai siamo arrivati al dunque e questa ordinanza deve uscire – conclude -. Qualsiasi sarà la cifra qualcuno, legittimamente, non la riterrà sufficiente. Ma ci sono tanti cittadini che in questo momento hanno visto le loro case quasi azzerarsi nel valore e quindi chiedono che si procede che si proceda velocemente".

Presente in viale Aldo Moro anche lo scrittore romagnolo Cristiano Cavina: “L’alluvione ci ha segnato profondamente – ricorda –. Mi viene in mente mia nonna quando mi parlava della guerra. Quando la vivi capisci di essere sulla pelle di un ‘animale’ che se si scrolla ti fa volare per aria. Qualcosa che non puoi evitare, qualcosa di più grande di te. Ma le allerte rosse, è bene ricordarlo, hanno salvato tantissime persone”.