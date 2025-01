Emilia Romagna, premi della Lotteria Italia: dove sono stati vinti nel 2024, aspettando l’estrazione di stasera

Bologna, 6 gennaio 2025 – L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia è in programma stasera e l’Emilia Romagna è la quarta regione per numero di biglietti venduti (poco meno di 800mila) dopo Lombardia, Lazio e Campania.

Una regione che lo scorso anno, nel 2024, è stata ancora protagonista dopo che nel 2023 aveva trionfato con la super vincita di Bologna.

L'estrazione dei premi 2025 della Lotteria Italia è in programma stasera, 6 gennaio: i numeri dei biglietti vincenti annunciati durante la trasmissione Affari Tuoi

Il quinto biglietto da un milione (premio di prima categoria) era stato venduto a Monte Colombo-Montescudo (Rimini) al bar della Rocca gestito dalle sorelle gemelle Eleonora, Giorgia e Sonia Guiducci.

07-01-2024 - Montescudo Montecolombo (RN) - bar caffè della Raocca dove sono stati vinti 1 un milione di euro alla lotteria Italia - le proprietarie con i clienti

Due biglietti di 100 mila euro ciascuno (premi di seconda categoria), erano stati venduti a Polesine Zibello (Parma) e a Piacenza, nella stazione di servizio "Chef Express" sulla A21.

Per quanto riguarda invece i premi di terza categoria, del valore di 20mila euro ciascuno, nel 2024 in Emilia Romagna erano stati venduti in queste località: 5 a Bologna città, due in provincia di Bologna (a Casalecchio e a Zola Predosa, tre in provincia di Ravenna (uno ad Alfonsine, uno a Russi, uno a Faenza), uno a Carpi (Modena), uno a Savignano sul Rubicone (Forlì Cesena), uno a Morciano di Romagna (Rimini), uno a Ferrara e uno a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

A che ora vengono estratti oggi i biglietti della Lotteria Italia

L’Emilia Romagna sarà una regione fortunata anche nel 2025? L’estrazione finale della Lotteria Italia si terrà stasera, come da consuetudine, durante la trasmissione tv “Affari Tuoi”, condotta da Stefano De Martino. L’orario di inizio delle operazioni di estrazione è previsto intorno alle 19, con i momenti clou in prima serata.

La trasmissione Affai Tuoi sarà in diretta su Rai 1 con questo orario: 20:30 - 23:55. Pertanto, già prima di mezzanotte si saprà ci saranno i vincitori dei premi principali.

Come controllare i biglietti vincenti della Lotteria Italia dopo l’estrazione

Chi non riuscisse a seguire la trasmissione potrà comunque controllare il proprio biglietto sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli oppure tramite l’app My Lotteries: scansionando il codice QR del tagliando.

Quanto tempo per ritirare la vincita della Lotteria Italia

Dalla pubblicazione del bollettino ufficiale, i vincitori hanno 180 giorni di tempo per riscuotere i premi, presentando il biglietto vincente integro ed in originale a uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l’Ufficio Premi di “Lotterie Nazionali s.r.l.” – viale del Campo Boario, 56/D – 00153 Roma.

E cosa succede se non vengono riscossi? Sembra impossibile che qualcuno si dimentichi di avere un biglietto, o di controllarlo. Eppure, dal 2002 non sono stati riscossi premi per circa 31 milioni di euro.