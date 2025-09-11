Premi SuperEnalotto da 10mila euro non riscossi in Emilia Romagna: ecco dove. Controllate i biglietti

Bologna, 11 settembre 2025 — In Emilia Romagna ci sono ancora premi che rischiano di andare perduti. Si tratta delle vincite legate all’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar, che lo scorso giugno ha distribuito in tutta Italia 1.000 premi garantiti, ciascuno del valore di 10 mila euro, in occasione di quattro estrazioni straordinarie. Alcuni di quei biglietti vincenti, però, non sono mai stati riscossi e il tempo per farlo sta ormai per scadere.

Come riporta Agipronews, le vincite non ancora reclamate in regione si trovano a Bologna, Rimini, Cervia, Fiorano Modenese, Cesenatico, Mercato Saraceno e Fidenza. In ciascuna di queste località un giocatore ha visto la fortuna bussare alla propria porta, ma per ora nessuno si è presentato per ritirare la somma. Una dimenticanza? Una ricevuta persa in fondo a un cassetto? Sta di fatto che, se non verranno rispettate le scadenze, quei premi resteranno senza padrone.

I termini sono ormai alle porte: per le estrazioni del 20 e 21 giugno la data limite è fissata al 18 e 19 settembre, mentre per quelle del 27 e 28 giugno ci sarà tempo fino al 25 e 26 settembre. Dopodiché, trascorsi i 90 giorni previsti dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, non sarà più possibile reclamare alcuna vincita. Chi vuole controllare se ha in mano il biglietto giusto, deve verificare il codice univoco stampato sulla ricevuta di gioco. Tutte le informazioni necessarie si possono reperire sul sito ufficiale SuperEnalotto o tramite l’app dedicata oppure direttamente nei punti vendita Sisal. Una volta appurata la vincita, la somma potrà essere riscossa presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale insieme a un documento d’identità valido. Si tratta di cifre importanti, soprattutto perché si parla di vincite garantite, che non dipendono da ulteriori estrazioni o combinazioni. Diecimila euro possono fare la differenza nella vita di una famiglia, eppure ogni anno capita che premi simili restino non riscossi per distrazione o semplice disattenzione. L’invito, dunque, è a tutti i giocatori che hanno partecipato all’iniziativa di giugno: controllare attentamente i biglietti, anche quelli che sembravano non vincere nulla. Potrebbe esserci una sorpresa nascosta che, se non reclamata in tempo, andrà definitivamente persa. Il conto alla rovescia intanto è iniziato e mancano ormai pochissimi giorni. A Bologna, Rimini, Cervia, Fiorano Modenese, Cesenatico, Mercato Saraceno e Fidenza qualcuno, forse senza saperlo, ha già in tasca un piccolo tesoro.