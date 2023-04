Previsioni meteo ponte 25 aprile in Emilia Romagna: tempo instabile e temporali

Bologna, 21 aprile 2023 – Qualcuno dice sole, qualcun altro pioggia: l'unica certezza, a oggi, è che il ponte del 25 aprile sarà all’insegna della più spiccata variabilità, da un capo all’altro della Penisola. Anche in Emilia-Romagna, le giornate soleggiate si alterneranno perciò a fasi decisamente più instabili e temporalesche: il consiglio, per chi sta programmando giri all’aperto o picnic fuori porta, è di portare sempre dietro un ombrello. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa prevedono gli esperti meteo di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente) innanzitutto per il fine settimana che precede il ponte vero e proprio.

Previsioni meteo venerdì 21 aprile

Domani, venerdì 21 aprile, si prevede nuvolosità variabile con addensamenti al mattino, in particolare sulle pianure settentrionali, ove non si escludono residue precipitazioni. Nelle ore pomeridiane nubi cumuliformi si svilupperanno lungo i rilievi con rovesci sparsi, anche temporaleschi, che occasionalmente potranno raggiungere le aree pianeggianti. Le nuvole si diraderanno in serata. Le temperature minime saranno in aumento lungo la fascia costiera, con valori tra 11 e 13 gradi, e stazionarie altrove, con valori intorno a 9/10 gradi. Massime senza variazioni significative, comprese tra 16 e 18 gradi.

Previsioni meteo sabato 22 aprile

Sabato 22 aprile il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per nubi medio-alte, salvo locali banchi di nebbia o nubi basse lungo la costa al primo mattino e qualche nube cumuliforme lungo i rilievi, nelle ore pomeridiane. Le temperature minime sono previste in lieve flessione, più sensibile lungo la fascia costiera, con valori tra 8 e 10 gradi, anche inferiori nelle aree extraurbane. Massime in aumento soprattutto sulle pianure interne, con valori tra 20 e 22 gradi, mentre sulla costa oscilleranno tra 17 e 19 gradi.

Previsioni meteo domenica 23 aprile

Per domenica 23 aprile, la tendenza parla di un primo indebolimento del campo di alta pressione, con un conseguente aumento della nuvolosità, ma ancora senza fenomeni di rilievo.

Previsioni meteo ponte 25 aprile

Lunedì 24 e martedì 25 aprile il ponte entrerà nel vivo e, puntualmente, dovremmo assistere a un netto peggioramento delle condizioni meteo: in entrambe le giornate, infatti, sono previste condizioni di tempo instabile, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione. Le temperature tenderanno a calare lunedì, per poi rimanere stazionarie nei giorni successivi su valori leggermente inferiori alle medie del periodo. Mercoledì 26 aprile - giorno di generale rientro al lavoro - la risalita del campo barico regalerà ampie schiarite e assenza di fenomeni.

Come consolarsi davanti a una prospettiva di ponte rovinato? Data l’estrema variabilità del periodo, non è ancora detta l’ultima parola: per la giornata di martedì 25 aprile, in particolare, alcuni modelli indicano una giornata per lo più soleggiata e mite in gran parte del Paese. In questi casi, dunque, vale ancor più rifugiarsi nell’arcinoto detto: ‘la speranza è l’ultima a morire’.