Previsioni meteo: pioggia e temperature in calo sperando nell’estate di San Martino

Bologna, 7 novembre 2023 – Dopo il maltempo dei giorni scorsi, previste ancora piogge e un abbassamento delle temperature, ma poi con l’arrivo del weekend il meteo dovrebbe migliorare. Infatti, tra il fine settimana e l’inizio della prossima potrebbe verificarsi l’estate di San Martino e un tempo più mite. Sabato e domenica, infatti, sarà nuvoloso ma senza precipitazioni e con temperature in aumento. Sono queste le tendenze per i prossimi giorni in Emilia Romagna secondo gli esperti di Arpae. Seppure su buona parte dell’Italia il fine settimana riserverà perturbazioni.

Che cos’è l’estate di San Martino

San Martino è il Santo che viene festeggiato l’11 novembre (quest’anno cade di sabato) e questi giorni autunnali vengono identificati come un periodo in cui, dopo i primi freddi, si verificano condizioni climatiche di bel tempo. Solitamente questo periodo – chiamato estate di San Martino – coincide con la prima parte del mese di novembre. Il nome ha origine dalla tradizione del mantello, secondo la quale Martino di Tours (poi divenuto San Martino), nel vedere un mendicante seminudo soffrire il freddo durante un acquazzone, gli donò metà del suo mantello; poco dopo incontrò un altro mendicante e gli regalò l'altra metà del mantello. A quel punto il cielo si schiarì e la temperatura si fece più mite, come se all'improvviso fosse tornata l'estate.

Allerta gialla per piene dei fiumi

Ma aspettando l’estate di San Martino, per la giornata di domani, mercoledì 8 novembre, ecco che Arpae dirama un’allerta gialla. Non si tratta di un’allerta per piogge, ma per piene dei fiumi nelle province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Infatti, “la criticità gialla è riferita al lento esaurimento della piena del fiume Secchia e del transito della piena del fiume Po nel tratto terminale”.

Previsioni meteo mercoledì 8 novembre

Gli esperti di Arpae, per la giornata di mercoledì 8 novembre, prevedono tempo “sereno o poco nuvoloso, salvo locali foschie o banchi di nebbia fino al primo mattino sulle aree pianeggianti, in nuova formazione in serata. Temperature in diminuzione soprattutto sul settore orientale su valori prossimi alle medie del periodo. Minime tra 5 e 9 gradi, con valori inferiori nelle aree extraurbane; massime comprese tra 14 e 17 gradi”.

Previsioni meteo giovedì 9 novembre

Giovedì 9 novembre, invece, è previsto un “aumento della nuvolosità nel corso del mattino a partire da ovest con deboli piogge lungo il crinale appenninico. Dal pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad interessare gradualmente l'intero territorio regionale risultando un po' più intense lungo i rilievi centro-occidentali e deboli ed intermittenti sulle aree pedecollinari centro-orientali. Temperature minime in lieve ulteriore diminuzione sul settore orientale con valori tra 5 e 7 gradi e localmente inferiori nelle aree extraurbane. Massime in diminuzione sul settore occidentale, comprese tra i 12 gradi del piacentino e 18 gradi del riminese”.

Previsioni da venerdì 10 a lunedì 13 novembre

La tendenza del tempo in Emilia-Romagna da venerdì 10 a lunedì 13 novembre prevede “correnti atlantiche” che “manterranno condizioni di instabilità venerdì con piogge sparse. Sabato sono previste ampie schiarite, mentre domenica e lunedì è attesa nuvolosità variabile ma con precipitazioni assenti o al più poco significative. Temperature in lieve calo venerdì ed in lieve aumento a fine periodo, su valori intorno alla media del periodo”.

Che tempo farà in Emilia Romagna