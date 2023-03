Meteo, colpo di coda dell’inverno frena la primavera: cosa succede in Emilia Romagna

Le previsioni meteo per i prossimi giorni in Emilia Romagna

Bologna, 23 marzo 2023 - Il guado sembrava oltrepassato con l'arrivo della primavera e delle temperature più miti. Invece l'inverno non ne vuole ancora sapere di lasciare il passo alla bella stagione. E una svolta artica è pronta a cambiare nuovamente le carte in tavola. In Emilia Romagna, come in diverse altre regioni del Paese, Toscana in primis. Una nuova perturbazione intensa potrebbe arrivare dall’Atlantico. Dunque chi già si preparava alle prime gite fuori porta dovrà frenare gli entusiasmi.

Ecco che nel fine settimana dovremo preparare gli ombrelli per probabili precipitazioni e tirare fuori i maglioni dagli armadi per un sensibile calo delle temperature. Ma vediamo la situazione in dettaglio.

Previsioni meteo venerdì 24 marzo

Ancora tregua dal maltempo e dal freddo per la giornata di venerdì, anche se il cielo si prepara con un aumento della nuvolosità sparsa, più consistente soprattutto lungo i rilievi centro-occidentali, dove in serata non si escludono deboli e irregolari precipitazioni.

Le temperature minime sono ancora addirittura in lieve aumento, intorno a 8/9 gradi; massime stazionarie o in lieve aumento con valori tra 19 e 22 gradi.

Venti moderati o forti sud-occidentali lungo i rilievi e fascia collinare. Deboli-moderati tra ovest e sud-ovest sulle pianure. Mare poco mosso.

Sabato 25 marzo

Sabato invece la situazione generale peggiora. Al mattino tra nuvoloso e temporaneamente molto nuvoloso, con nuvolosità più compatta lungo i rilievi dove saranno possibili deboli piogge o pioviggini. Dal pomeriggio tendenza a schiarite, in particolare sulle aree pianeggianti, ampie in serata.

Temperature minime in lieve locale diminuzione, comprese tra 9 e 11 gradi; massime in generale lieve aumento con valori tra 19 e 21 gradi.

Venti tra moderati e temporaneamente forti sud-occidentali sui rilievi, moderati con temporanei rinforzi tra ovest e nord-ovest sulle pianure. Ventilazione in graduale attenuazione dalla serata. Mare inizialmente poco mosso, tendente a mosso dalla tarda mattinata, specie al largo.

Tendenza meteo in Emilia Romagna da domenica 26 a martedì 28 marzo

Correnti temperate di origine atlantica apporteranno domenica nuvolosità variabile con locali piogge. Lunedì il flusso diverrà nord-occidentale più freddo con temperature in diminuzione, piogge soprattutto sul settore orientale e nevicate sui rilievi. Da martedì è atteso un graduale miglioramento ma con valori termici di alcuni gradi inferiori alle medie del periodo.

E tra sabato e domenica torna l'ora legale

Torna l'ora legale in Italia, con le lancette dell'orologio che dovranno essere spostate in avanti di un'ora nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo. Si dormirà quindi un'ora in meno, ma avremo un'ora di luce naturale in più per altri 7 mesi, esattamente fino a domenica 29 ottobre quando torneremo nuovamente all'ora solare. Se smartphone, pc e tablet si aggiorneranno automaticamente, è il caso invece di fare attenzione nel ricordarsi di spostare manualmente le lancette dei nostri dispositivi analogici.