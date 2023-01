Prezzo benzina Emilia Romagna, Gori (Faib): “Controlli? Chi fa il furbo va ‘stanato’, ma il governo dica come stanno le cose”

Bologna, 10 gennaio 2023 – "Nessuna speculazione sul prezzo dei carburanti da parte degli esercenti. Certo, se ci sono dei furbi vanno trovati, a tutela di tutti gli altri che lavorano correttamente e a tutela dei clienti. Ma il Governo dica le cose come stanno, ovvero che dall'1 dicembre ha reintrodotto le accise, e faccia fare controlli mirati, visto che gli strumenti ci sarebbero". IMAGOECONOMICA Ercole Gori, presidente regionale e provinciale della Faib Confesercenti, Federazione autonoma italiana benzinai, ed esercente del distributore Eni in via Marecchiese a Rimini, non ci sta a vedere messa sotto accusa l'intera categoria e obietta: chi lamenta speculazioni da parte degli esercenti non conosce la materia. "Le grandi compagnie - dice - ci impongono il prezzo e gli esercenti sono tenuti a comunicare al ministero dello Sviluppo economico i prezzi che pratichiamo. Non sarebbe difficile per il Governo, con questi dati, fare controlli mirati su chi pratica prezzi 'sballati', sia in eccesso, ma anche in difetto, legati magari all'acquisto di carburante in un mercato parallelo. Invece viene mandata la Finanza a fare controlli che non portano a nulla: prova ne è che nel nostro territorio nessuno è stato multato". Gori prova allora a fare chiarezza sulla crescita dei...