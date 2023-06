Prima prova maturità 2023 in Emilia Romagna: oggi il tema d’italiano, ma non per tutti

Bologna 20 giugno 2023 - Sono 35.405 i maturandi in Emilia Romagna che oggi si sarebbero dovuti tutti cimentare nello scritto di italiano, prima prova dell’esame di maturità.

Le tracce e come sta andando in Italia

Il condizionale è d’obbligo perché ai 35.405 vanno sottratti, i circa 7.000 (il 20%) alluvionati per decreto che avranno una maturità monca perché solo orale. Come deciso dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Orali che per tutti, alluvionati e non, sono in agenda da lunedì 26 giugno.

Dei 7.000 maturandi dell'Emilia-Romagna che sosterranno l'esame di Stato con modalità differenziata, alcuni avrebbero voluto fare le prove scritte come gli altri compagni di classe. Ci sono casi infatti in cui le quinte di una stessa scuola si dividono tra chi farà gli scritti e chi invece non potrà e affronterà solo l'orale, perché residente in un Comune o in una frazione compresi nella lista del decreto Emergenza.

Un paradosso che riguarda non tanto i territori più colpiti della Romagna, quanto i ragazzi che vivono sulle colline e sull'Appennino bolognese, dove si sono registrate frane, con alcuni frazioni in area rossa e altre no. Molti degli studenti che oggi non faranno la prima prova scritta d'Italiano non hanno accumulato particolari assenze da scuola a causa del maltempo

Prima prova: il tema di italiano

Si comincia oggi con la prima prova scritta di italiano, con inizio alle 8.30. I candidati avranno a disposizione 6 ore e potranno scegliere fra sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Domani, giovedì 22 giugno, c’è lo scritto di indirizzo. Gli orali partiranno lunedì 26 ovvero due giorni lavorativi dopo dall’uscita degli esiti degli scritti.

Maturità i numeri dell’Emilia Romagna

Lunedì 19 si sono insediate le 883 commissioni composte da tre prof esterni e tre interni più il presidente esterno. Di queste 183 sono a Bologna, 71 a Ferrara, 79 a Forlì Cesena, 159 a Modena, 91 a Parma, 56 a Piacenza, 72 a Ravenna, 102 a Reggio Emilia e 70 a Rimini. Quanto agli esaminandi, 35.405 (34.781 interni e 624 esterni) quelli che diventeranno maturi. Di questi 7.448 a Bologna, 2.785 a Ferrara, 3.353 a Forlì-Cesena,6.432 a Modena, 3.547 a Parma, 2.176 a Piacenza, 2.924 a Ravenna, 3.976 a Reggio Emilia e 2.764 a Rimini.