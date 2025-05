Primario di Piacenza arrestato: Michieletti fa scena muta davanti al Gip

Piacenza, 8 maggio 2025 – E’ stato licenziato per giusta causa Emanuele Michieletti, il primario del reparto di Riadologia dell’ospedale di Piacenza arrestato con l’infamante accusa di abusi sessuali ripetuti su infermiere e dottoresse. Il capo di accusa parla di violenza sessuale aggravata e atti persecutori: sono oltre 30 gli episodi documentati dalla polizia in soli 45 giorni.

Licenziamento per giusta causa

Il recesso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stato deliberato per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. La deliberazione è stata presa dalla direttrice generale dell'Ausl di PIacenza, Paola Bardasi che spiega: “Abbiamo già iniziato analisi e verifiche interne - aggiunge - e non escludiamo provvedimenti, a breve, dopo un confronto anche con l'autorità giudiziaria".

Bardasi ha confermato che è già stato nominato al suo posto un direttore ad interim del suo reparto. "Non appena possibile - prosegue - vogliamo capire come tutelare tutte le donne coinvolte in questa vicenda, stiamo preparando gli atti e valuteremo di costituirci parte civile nel processo", conclude Bardasi.

Il clima di omertà

Le domande che tutti si fanno, infatti, sono: come è possibile che nessuno sapesse? Perché nessuno ha parlato? “E’ evidente che alla base di simili condotte ci sono certamente comportamenti individuali – tuona il presidente della Regione, Michele de Pascale -, ma c'è anche un clima maschilista e patriarcale che dobbiamo aggredire in radice anche dentro le nostre organizzazioni e istituzioni, affinché non si possa nemmeno ipotizzare il verificarsi di fenomeni di questo tipo. Il sistema sanitario dell'Emilia-Romagna, a partire dall'Ausl di Piacenza - prosegue il governatore - ha attivato negli anni diversi strumenti sia per sostenere denunce e segnalazioni che di prevenzione Tuttavia - aggiunge - un episodio di questa gravità ci impone di andare oltre: dobbiamo rafforzare ogni azione volta a sostenere chi trova il coraggio di denunciare, promuovendo un clima di ancora maggiore fiducia verso le istituzioni, ma ancora di più non possiamo accettare un persistente clima culturale nel quale una persona possa anche solo pensare di attuare condotte come quelle contestate, immaginando di avere il diritto di uscirne impunito per via della sua posizione o del ruolo che ricopre all'interno della nostra società.

Anche il Pd regionale sottolinea come “inquietante” il riferimento degli inquirenti “al clima di omertà e favoreggiamento che avrebbe agevolato questi comportamenti. Come uomini ci vergogniamo di questo clima complice e quasi goliardico e ci sentiamo responsabili della sistemica violenza maschile sulle donne, presente anche nei presidi ospedalieri regionali”.

Michieletti, scena muta davanti al Gip

Intanto, Michieletti si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza davanti al gip di Piacenza. La decisione è stata presa in attesa di leggere gli atti di accusa nell'ambito dell'inchiesta.