Primo giorno di scuola oggi in Emilia-Romagna: oltre 500mila studenti sui banchi

Bologna, 15 settembre 2025 – Cartelle riempite con libri, diari, astucci, penne, pennarelli, gomme e matite, ma soprattutto tanto entusiasmo. I bambini e i ragazzi dell’Emilia-Romagna, insieme alle loro famiglie, hanno preparato tutto per il primo giorno di scuola. Oggi, lunedì 15 settembre, la campanella suonerà per oltre 500.000 studenti in regione, dalle elementari alle superiori. E ad accogliere gli allievi nei vari istituti, oltre ai docenti e al personale Ata, saranno i membri della giunta regionale per portare loro il saluto e gli auguri di buon anno scolastico.

Nella mattinata di oggi, lunedì 15 settembre, il presidente della Regione, Michele de Pascale, sarà al liceo scientifico “Copernico” di Bologna ad augurare buon anno scolastico agli studenti. Il vicepresidente, Vincenzo Colla, sarà al Cnos-Fap Salesiani Don Bosco nella sede di Forlì. Sarà a Imola la sottosegretaria alla Presidenza della Giunta, Manuela Rontini: prima alla scuola d’infanzia statale Ponticelli IC7, poi alla primaria Bizzi IC7 di via Vivaldi 72, e infine alla media “Costa”.

L’assessora alla scuola, Isabella Conti, sarà a Sassuolo alla scuola primaria “Vittorino da Feltre”, per il taglio del nastro e un momento conviviale in palestra con gli alunni delle classi 2^, 3^, 4^, 5^. L’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, si recherà alla scuola primaria Taverna di Piacenza. L’assessora alla Legalità, Elena Mazzoni, sarà a Guastalla, alle 8.30, all’istituto comprensivo ‘Ferrante Gonzaga’, insieme al sindaco Paolo Dallasta e alla vicesindaca Chiara Lanzoni. L’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, è atteso a Parma, alle 8.30, all’istituto tecnico agrario statale “Fabio Bocchialini”.

L’assessora al Turismo, Roberta Frisoni, sarà in mattinata all’istituto tecnico statale per il Turismo “Marco Polo” di Rimini. Sarà al liceo artistico “Nervi-Severini” di Ravenna l’assessore al Lavoro e Politiche giovanili, Giovanni Paglia. Tappa a Cesena per l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, che alle 9 sarà al liceo scientifico ‘Righi’. Sarà nel Ferrarese l’assessore al Bilancio, Davide Baruffi: alle 11 alla scuola media “Manzoni” di Mesola e alle 11.30 alla scuola secondaria di Bosco Mesola.

A Bologna l’assessora all’Ambiente, Mobilità, Trasporti, Irene Priolo, insieme al sindaco Matteo Lepore e all’assessore comunale alla scuola Daniele Ara, porterà un saluto alle classi 2^ e 3^ della secondaria Zanotti (inizio lezioni ore 8), alle classi dalla 2^ alla 5^ della primaria De’ Vigri (inizio lezioni ore 8.30), e alla classe 1^ della primaria De’ Vigri (inizio lezioni alle ore 9).

Da oggi in Emilia-Romagna riaprono 532 scuole statali, oltre a un migliaio di istituti paritari. Secondo i dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale per il nuovo anno scolastico 2025-2026, le classi in Emilia-Romagna sono 24.536, di cui oltre 9.000 alle superiori. Su base provinciale, come lo scorso anno, Bologna ha il record regionale per classi, 5.152 (1.799 nella scuola primaria), seguono Modena con 4.217 e Reggio Emilia con 4.217.

Per quanto riguarda le scuole superiori, trova conferma la tendenza degli anni precedenti: poco più del 43% degli studenti dell'Emilia-Romagna frequentano i licei, mentre circa il 56,7% del totale frequenta i tecnici-professionali. Nel dettaglio sono oltre il 35% gli alunni degli istituti tecnici e più del 21% quelli degli istituti professionali.

I posti di personale docente in Emilia-Romagna saranno quest'anno 63.300. Di questi, su posto comune saranno 46.987 docenti mentre su posto di sostegno saranno 16.313 insegnanti. Nello specifico con riferimento ai posti di sostegno, 7.981 rappresentano la dotazione assegnata e 8.332 quelli autorizzati in deroga dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

L’anno scolastico inizia oggi, lunedì 15 settembre, ma c’è già chi pensa alle vacanze estive che inizieranno dopo l’ultimo giorno di lezioni, previsto per il 6 giugno 2026.

Le lezioni saranno sospese in occasione della commemorazione dei defunti, il 2 novembre 2025, delle vacanze natalizie, in programma dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, e delle vacanze pasquali, dal 2 al 7 aprile 2026.

L’anno scolastico 2025/2026, che inizia oggi, potrebbe essere l’ultimo organizzato in maniera tradizionale. Nei mesi scorsi, infatti, ha tenuto banco il dibattito sull’idea di introdurre lo ‘spring break’, sul modello di altri Paesi europei. Ovvero di una pausa primaverile sul modello dei paesi del nord Europa, con un allungamento dell'anno scolastico sia a settembre che a giugno.

A questo proposito l’assessora alla Scuola della Regione Emilia Romagna, Isabella Conti, ha espresso la volontà di mettere mano al calendario scolastico, andando incontro a una richiesta diffusa da parte delle famiglie di accorciare la lunga chiusura estiva delle scuole (anche quest’anno le vacanze durano circa tre mesi).

Per quanto riguarda lo ‘spring break’, però, Conti ha precisato che è “un termine che come Regione non abbiamo mai usato". La pausa, infatti, “non ha senso farla in primavera perché in quel periodo c'è già Pasqua”. La richiesta, da parte delle famiglie è quindi di “una sospensione delle lezioni tra la fine del primo e l'inizio del secondo quadrimestre”, riflette Conti, per permettere di recuperare chi ha avuto difficoltà nella prima metà dell'anno scolastico. La Regione vuole considerare la proposta, “a fronte però dei tavoli che inevitabilmente dobbiamo fare con tutte le parti in causa. Se vogliamo provare ad apportare dei cambiamenti, dobbiamo farlo tenendo tutti per mano” ha spiegato Conti.