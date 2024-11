Quali scuole chiudono per le elezioni in Emilia Romagna

Bologna, 12 novembre 2024 - Domenica 17 e lunedì 18 novembre in Emilia Romagna si vota per le elezioni regionali e le scuole sede di seggio chiudono.

Nei plessi interessati (non si tratta quindi di tutte le scuole, ma solamente quelle sedi di seggio) i libri staranno negli zaini da venerdì 15 novembre (solitamente in orario pomeridiano, comunicato dai singoli istituti alle famiglie) fino a martedì 19 novembre.

Dopo il voto e lo spoglio, il 19 novembre serve per lo smontaggio dei seggi e per la pulizia delle aule.

Due gli scioperi in programma a novembre: il 15 novembre quello proclamato dall’Anief e riguarda docenti, Ata e personale educativo. Il 29 novembre, invece, è la volta dello sciopero generale di Cgil e Uil.

Per quanto riguarda le vacanze di Natale, nessun ponte in vista prima dello stop da martedì 24 dicembre (o per le scuole che hanno scelto di chiudere anche da lunedì 23) a lunedì 6 gennaio incluso, essendo l’Epifania

Date delle prove Invalsi

Già pubblicato il calendario delle prove Invalsi 2024. Per la seconda elementare, il 7 maggio ci sarà il test di italiano, mentre il 9 maggio quello di matematica. Per la quinta elementare, italiano e matematica hanno le stesse date dei compagni più piccoli. Con l’aggiunta il 6 maggio del test di inglese.

Salendo di grado, la terzia media si cimenterà, via computer, nei test di italiano-matematica-inglese dal 4 al 30 aprile per le classi che non sono campione; 4-5-8-9 aprile per le classi campione. Dal 27 maggio al 6 giugno, si tiene la sessione suppletiva.

Per la seconda superiore, italiano e matematica sono oggetto di test dal 13 al 31 maggio per la classi non campione e 1-4-5-6 maggio per quelle campione. Dal 27 maggio al 6 giugno, c’è la sessione suppletiva. Per l’ultimo anno di superiori, per italiano-matematica-inglese il test on line sarà dall’1 al 27 marzo per la classi non campione e per quelle campione l’1-4-5-6 marzo. Dal 27 maggio al 6 giugno, c’è la sessione suppletiva.