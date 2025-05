Quando inizia la scuola a settembre 2025 in Emilia-Romagna

Bologna, 15 maggio 2025 – Come da tredici anni a questa parte, la campanella, in Emilia Romagna, suonerà la mattina di lunedì 15 settembre 2025 per essere silenziata sabato 6 giugno 2026. Date che riguardano gli istituti comprensivi, le superiori e la formazione (IeFP). Saranno poi i singoli Consigli di Istituto a valutare, in assoluta autonomia, giorni di vacanze extra o sospensioni delle attività didattiche.

Il calendario scolastico delle Marche

Vacanze e ponti

Secondo le date ufficiali, non si profilano grandi ponti: le lezioni saranno sospese anche in occasione della commemorazione dei defunti, domenica 2 novembre 2025. Le vacanze di Natale iniziano mercoledì 24 dicembre 2025: si torna sui banchi giovedì 7 gennaio 2026. Le vacanze di Pasqua iniziano giovedì 2 aprile 2026 e terminano martedì 7 aprile.

Vacanza anche per il santo patrono che, a Bologna (San Petronio), cade sabato 4 ottobre.

Ed ancora, il 25 aprile, la Liberazione, cade di sabato, mentre il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, di venerdì. Infine, la festa della Repubblica, il 2 giugno, sarà di lunedì.

Il calendario scolastico è stabilito dalla Giunta regionale in attuazione di quanto disposto con la delibera del 2012.

Nidi e scuole dell’infanzia del Comune di Bologna

Oltre al calendario ufficiali, i nidi e le materne del Comune di Bologna hanno date di inizio e fine differenti rispetto al calendario previsto dalla Regione. Per quanto riguarda i ponti, il Comune terrà chiuse le sue scuole anche lunedì 1 giugno, essendo il 2 giugno, la festa della Repubblica, martedì.

Nidi d’infanzia comunali

Le attività educative nei nidi di Bologna iniziano lunedì 8 settembre 2025 (compresi il Polo per l'infanzia Pezzoli, il Piccolo gruppo che cresce Roselle, il Piccolo gruppo che cresce Alpi/Baroncini) e finiscono martedì 21 luglio 2026 (con iscrizione individuale settimanale per il servizio che va dall’1 al 21 luglio).

Scuole dell'infanzia comunali

Le attività didattiche delle scuole materne del Comune di Bologna iniziano mercoledì 3 settembre 2025 e terminano martedì 30 giugno 2026.