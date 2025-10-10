Quando inizia la vaccinazione antinfluenzale 2025 in Emilia-Romagna: tutte le informazioni utili

Bologna, 10 ottobre 2025 – Da lunedì 13 ottobre in tutte le Ausl dell’Emilia-Romagna sarà possibile vaccinarsi contro i virus influenzali, tra cui il Covid-19 per chi vuole. Prende così ufficialmente il via la campagna per proteggere tutta la popolazione dalle ondate influenzali che iniziano a farsi sentire ogni anno a partire dall’autunno. I principali sintomi li conosciamo bene tutti: raffreddore, spesso con faringiti associate, febbre e può venir fuori qualche gastroenterite. Pare che picco quest’anno arrivi tra fine 2025 e inizio 2026, ma intanto c’è ancora il Covid che gira ed è bene premunirsi contro l’infezione. Il vaccino sarà un trivalente, coprirà cioè tre virus. Per molte fasce della popolazione il siero è raccomandato e gratuito. Ecco cosa sapere.

Dal 1° gennaio 2026 la vaccinazione antinfluenzale sarà gratuita per tutti i cittadini residenti e/o assistiti in Emilia-Romagna

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente ad alcune fasce della popolazione:

persone di età pari o superiore a 60 anni ;

; persone di ogni età con malattie croniche ;

; donne in gravidanza o nel periodo dopo il parto;

o nel periodo dopo il parto; persone di ogni età ricoverate in strutture per lungodegenti,

in strutture per lungodegenti, medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali;

di assistenza nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali; familiari e contatti di persone ad alto rischio ( badanti , assistenti domiciliari );

, ); persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell'ordine, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Militari e Polizia Municipale, personale di pubblica assistenza, volontari in ambito socio-sanitario);

di primario interesse collettivo (forze dell'ordine, protezione civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Militari e Polizia Municipale, personale di pubblica assistenza, volontari in ambito socio-sanitario); donatori di sangue ;

; insegnanti e personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo;

e personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo; personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali;

personale che, per motivi di lavoro è a contatto con animali (addetti all’allevamento, veterinari, trasportatori di animali vivi, macellatori);

bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni ;

; persone dai 60 ai 64 anni che ne faranno richiesta.

Su decisione della Regione Emilia-Romagna, inoltre, dal 1° gennaio 2026 la vaccinazione antinfluenzale sarà gratuita per tutti i cittadini residenti e/o assistiti che ne facciano richiesta e che non rientrino nelle suddette categorie.

La vaccinazione anti-Covid-19 può essere richiesta ed è gratuita per tutti. È inoltre raccomandata alle categorie di cittadini individuate nella circolare ministeriale:

persone over 60;

fragili di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni;

ospiti delle strutture per lungodegenti;

donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo post partum comprese le donne in allattamento;

operatori sanitari e sociosanitari;

familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.

Come da indicazione della Regione Emilia-Romagna, sarà possibile vaccinarsi dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna 2025/2026, dai servizi di igiene e sanità pubblica (prenotando tramite Fascicolo sanitario elettronico, CUP, Farmacup), dai servizi di pediatria di comunità e dalle farmacie convenzionate aderenti.

chi non rientra nelle categorie per le quali è prevista la gratuità può ugualmente richiedere la vaccinazione, con spesa del vaccino e della prestazione a proprio carico.

Farmacia

Possono vaccinarsi in farmacia i cittadini maggiorenni che abbiano già ricevuto analoghe tipologie di vaccini e che, a seguito di valutazione dell’eleggibilità, risultino idonei alla vaccinazione in farmacia.

Donne in gravidanza

Per le donne in gravidanza è previsto il libero accesso (senza prenotazione a cup e senza impegnativa del medico curante) per vaccinazione antinfluenzale in tutti gli ambulatori di sanità pubblica negli orari di apertura.

Bambini e vaccino spray nasale

I minori affetti da malattia cronica riceveranno l’invito alla vaccinazione direttamente dalla Pediatria di Comunità. I bambini sani di età compresa tra 6 mesi e 6 anni - per i quali (nella fascia 2-6 anni) sarà disponibile anche il vaccino antinfluenzale spray nasale - potranno essere vaccinati gratuitamente dai loro pediatri se aderenti alla campagna; in caso di mancata adesione, potranno essere vaccinati dalla Pediatria di Comunità.

Il vaccino potrà essere somministrato dalla Pediatria di Comunità anche a minori sani in fascia di età 7-17 anni che non rientrano tra i destinatari della vaccinazione gratuita e che lo richiedono; in questo caso la prestazione è a pagamento.

Anche quest’anno è prevista, su richiesta, la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con quello anti Covid-19; è a disposizione il vaccino aggiornato contro le varianti. Chi volesse vaccinarsi solo contro il Covid può farlo negli ambulatori vaccinali per adulti e bambini o dal proprio medico di medicina generale se aderente alla campagna.

La vaccinazione anti Covid-19 è prevista in dose singola per tutte le categorie indicate, anche per chi non è mai stato vaccinato, utilizzando il vaccino Comirnaty aggiornato alle nuove varianti.

L’aver contratto una infezione da Sars-CoV-2, anche di recente, non rappresenta una controindicazione alla vaccinazione. È consigliato un intervallo di 3 mesi dall'ultima dose di vaccino anti Covid-19.

Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni compresi, mai vaccinati in precedenza e senza storia di infezione da Sars-CoV-2, è previsto un ciclo vaccinale di 3 dosi (0 - 3 settimane - 8 settimane).

Si ricorda che oltre alla vaccinoprofilassi continuano ad essere utili e importanti le misure di igiene personale: igiene respiratoria, coprendosi la bocca e il naso quando si tossisce o starnutisce, o utilizzando mascherine chirurgiche soprattutto in presenza di sintomatologia respiratoria; evitare il contatto stretto con soggetti ammalati; lavaggio delle mani o utilizzo di soluzione alcolica virucida in assenza di acqua; evitare di toccarsi occhi naso o bocca.

Tutte le informazioni sulla campagna vaccinale sono disponibili sul sito della Regione Vaccino antinfluenzale – Salute (regione.emilia-romagna.it).