Quando ricomincia la scuola in Emilia-Romagna. Allarme presidi, bonus libri e stangate

Bologna, 18 agosto 2025 – Terminato il weekend di Ferragosto, tante famiglie sono pronte a tornare al lavoro. E iniziano già a pensare a quando i figli e le figlie, invece, torneranno sui banchi di scuola. Ovvero, tra meno di un mese. Suonerà infatti la mattina di lunedì 15 settembre 2025 la campanella del rientro a scuola per gli studenti dell’Emilia-Romagna.

È quindi tempo di comprare i libri di testo e il materiale scolastico. Ma sembra non arrestarsi la corsa dei costi per gli acquisti. In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico, il Codacons calcola – rendendo noto il contenuto della relazione preliminare dell'Antitrust sull'editoria scolastica – che la spesa per le famiglie è salita del 13% dal 2015. A meno di un mese dal ritorno sui banchi genitori e alunni dovranno mettere in conto un esborso che oscilla dai 580 euro all’anno per le scuole medie ai 1.250 euro per le superiori. Tra i motivi ci sono il numero degli studenti in calo, le nuove edizioni e i cambi di ciclo, il flop dei libri digitali e il rincaro della materia prima, ovvero la carta. E poi, in linea con l’aumento dell’inflazione, anche i prezzi di diari, astucci e zaini sono in crescita.

A tal proposito in Emilia-Romagna è possibile richiedere il contributo per testi scolastici e materiali didattici, dal 4 settembre al 24 ottobre del 2025. L’iniziativa, finanziata con fondi regionali e statali, è rivolta agli studenti in difficoltà economica iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale. I requisiti necessari per fare domanda sono l’età – nati dopo il primo gennaio del 2001, mentre non ci sono limiti per gli studenti con disabilità certificata –, la residenza in Emilia-Romagna, anche con frequenza in scuole di regioni limitrofe, purché si rientri quotidianamente a casa, e un limite Isee diviso in due fasce: da 0 a 10.632,94 per la prima e da 10.632,95 a 15.748,78 per la seconda.

Possono presentare richiesta i genitori, i tutori legali o gli stessi studenti se maggiorenni. Non serve invece dichiarare la spesa sostenuta. Le domande sono possibili solo online tramite l’applicativo ER.GO Scuola, accessibile con Spid, Cie o Cns. Per compilare la domanda servono anche un indirizzo e-mail, un numero di cellulare e l’attestazione Isee aggiornata. I bonus sono erogati dal Comune o dall’Unione dei Comuni di residenza dello studente e l’importo dipenderà dal numero delle domande valide e alle risorse disponibili.

Ma sul via libera al calendario, che riguarda sia le classi del primo ciclo di istruzione (elementari e medie), sia quelle del secondo ciclo del sistema di istruzione (superiori) e formazione (IeFP), c’è l’ombra dell’allarme presidi. Infatti, qualche giorno fa l’associazione sindacale Dirigentiscuola ha scritto una lettera al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Dal primo settembre saranno centinaia le scuole a iniziare l’anno scolastico senza il proprio preside e si ritroveranno così gestite da un dirigente di un’altra sede, andando in reggenza. Tornando al tema del calendario, con l’ultima giornata di lezioni fissata per il 6 giugno 2026, ecco le festività. Le lezioni saranno sospese nelle vacanze natalizie dal 24 dicembre al 6 gennaio 2026 e nelle vacanze pasquali dal 2 al 7 aprile.