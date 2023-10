Quanti stranieri vivono in Emilia Romagna? Gli ultimi dati

Bologna, 26 ottobre 2023 – I cittadini stranieri residenti in Emilia-Romagna sono 566.687 (12,8% della popolazione complessiva), in leggero incremento rispetto alla stessa data dell'anno precedente (+4.400; +0,8%). In Italia sono quasi 5,2 milioni (8,8%).

È questa la fotografia che emerge dal dossier statistico immigrazione 2023, a cura del Centro Studi e Ricerche Idos, presentati in Comune a Bologna.

“L’Emilia-Romagna è la prima regione italiana per incidenza di cittadini stranieri seguita dalla Lombardia, ma a distanza”, dice Valerio Vanelli, docente dell’Università di Bologna e co autore del dossier regionale sull’immigrazione, che immortala la situazione al 1 gennaio 2022. Se si considerano i soli cittadini di paesi non Ue, l'incidenza sul totale della popolazione residente in Emilia-Romagna risulta pari al 10,0% (in Italia 6,4%). La situazione, però, varia da provincia a provincia.

“A Parma e Piacenza – osserva Vanelli - il dato si attesta sopra il 15%, Bologna è sotto la media regionale. Tutte le città tendono ad avere un dato più alto di territori”.

“Gli stranieri presenti nel nostro territorio, come abbiamo registrato negli ultimi anni, sono prevalentemente donne” e sono pari al 52,2% del totale dei residenti stranieri in regione, contro il 51,3% nazionale. L'età media è 35,7 anni mentre per gli italiani è 47,8 anni. Aumentano però i cittadini stranieri di età più matura: nel 2008 gli over 50 erano il 10,0%, oggi sono il 23,1%; quelli di meno di 30 anni erano il 45,5%, oggi sono il 36,3%.

“La denatalità non riguarda solo gli italiani, ma anche i cittadini stranieri, ma resta comunque che quasi un bambino su 4 nato in Emilia-Romagna ha entrambi i genitori stranieri”, aggiunge il professore. I minori stranieri residenti in Emilia-Romagna sono oltre 120mila, oltre un quinto (20,8%) del totale degli stranieri, così come in Italia (20,3%).

Le comunità più numerose a Bologna e in Emilia-Romagna sono quelle provenienti da Romania, Marocco, Pakistan e Albania. In crescita anche la comunità ucraina. Nel comune capoluogo è forte anche la componente proveniente dal Bangladesh. La presentazione del rapporto “è un’occasione importante per comunicare i dati sull’immigrazione, che consente di affrontare un tema così complesso, articolato e sempre al centro del dibattito pubblico e politico con la consapevolezza di dati reali e non di interpretazioni a volte strumentali e orientate”, sottolinea l’assessore al Welfare del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo. “Quello dell’immigrazione è un tema serio, che ha bisogno di essere affrontato non nella logica continua dell’emergenza ma con la consapevolezza che si tratta di una questione strutturale, con dati che cambiano di anno in anno” e che vanno analizzati “per riuscire ad avere una programmazione delle politiche di accoglienza sul nostro territorio”. Altro argomento caldissimo è quello degli arrivi di migranti in Regione. Attualmente il sistema Cas e Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) conta complessivamente 3904 posti in 384 strutture, con una media di 18 posti per i Cas di 28 posti e di 6 posti per il sistema Sai.

Resta il problema del sovraffollamento del Cas di via Mattei. “Nelle prossime settimane incontrerò associazioni e rappresentati delle comunità migranti presenti al Cas Mattei – assicura Rizzo Nervo - Da tempo abbiamo segnalato che il Cas Mattei è una struttura che ha assunto numeri assolutamente non sostenibili e non dignitosi e che è necessario alleggerire quella struttura per rendere l’accoglienza più adeguata” .

Già 200 persone sono state spostate in altri centri, ma la guardia deve restare alta. “I migranti pongono un tema della lentezza delle procedure per ricevere i documenti – dice - . Come Comune di Bologna vogliamo ampliare la collaborazione con la Questura in questo senso. Vogliamo agevolare il fatto che ci siano i documenti per queste persone, presupposto a qualunque percorso di integrazione, in tempi ragionevoli e adeguati”.