Ragnatele e sporcizia in due bar a Parma e Modena, scatta una multa di 2000 euro

Bologna, 19 marzo 2025 - Ragnatele, sporco diffuso e errato stoccaggio delle materie prime. È quanto hanno rilevato i carabinieri del Nas di Parma in due bar, uno di Parma e uno di Modena, multati per un totale di duemila euro a causa delle carenze igienico-sanitarie riscontrate.

I militari dell'Arma del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Parma, nell'ambito delle attività di controllo sulla sicurezza alimentare, hanno effettuato ispezioni igienico-sanitarie nei due pubblici esercizi per rilevare possibili irregolarità.

Nel dettaglio, l'ispezione condotta in un bar di Parma ha evidenziato carenze igienico-sanitarie all’interno del magazzino dove venivano conservate le materie prime. In particolare, nelle aree adiacenti alle attrezzature di conservazione degli alimenti sono stati riscontrati accumuli di sporco e la presenza di ragnatele. Per tali violazioni, al legale responsabile dell’attività è stata contestata una sanzione amministrativa di mille euro.

Analogamente, nel corso di un’ispezione effettuata in un bar di Modena i carabinieri del Nas di Parma hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie all'interno del locale dispensa e del deposito alimenti. Le principali criticità rilevate hanno riguardato la sporcizia delle attrezzature di conservazione degli alimenti e il non corretto stoccaggio delle materie prime.

Anche in questo caso, al legale responsabile dell’attività è stata contestata una violazione amministrativa con una sanzione di mille euro.