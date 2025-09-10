Ragni, alimenti scaduti e sporcizia: multati dai Nas ristorante e pizzeria

Modena, 10 settembre 2025 - Alimenti scaduti, carenze igieniche con ragnatele e aracnidi vivi. È quanto hanno rilevato i Nas di Parma durante un'ispezione effettuata in alcuni pubblici esercizi tra Parma e Modena.

A Parma i militari del Nas hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria in un ristorante. L’attività ha portato al sequestro amministrativo di 17,5 chili di prodotti alimentari vari (carne, condimenti, cereali e preparati ittici), per un valore commerciale complessivo di circa 250 euro, in parte scaduti e in parte privi delle indicazioni obbligatorie relative alla loro rintracciabilità.

Al legale responsabile sono state contestate violazioni amministrative, con la conseguente sanzione pecuniaria di duemila euro, ed è stato emesso l’istituto della diffida per l’omessa indicazione, nel menù a disposizione dei clienti, delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari in alcune pietanze.

Nella Bassa modenese, i militari del Nas, insieme ai carabinieri, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria in un bar gelateria pizzeria. L’ispezione ha evidenziato carenze igieniche sia all’interno del deposito alimenti, al cui interno sono state trovate ragnatele e aracnidi vivi, sia in una struttura adiacente all’attività, adibita a ulteriore deposito alimenti, priva dei requisiti minimi di igiene, realizzata in legno su pavimentazione grezza che ne potrebbe consentire l'accesso di animali infestanti.

Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa, che ha portato a una sanzione di mille euro.