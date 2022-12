Reddito di cittadinanza, il bilancio In troppi sono ancora senza lavoro

di Francesco Moroni

"Il reddito ti tiene fermo dove sei, il lavoro ti porta dove vuoi". Galeazzo Bignami, viceministro del governo Meloni, ripete lo slogan caro a Fratelli D’Italia, mentre passa in rassegna la distribuzione del Reddito di cittadinanza dalla sua attivazione, cioè tre anni fa, in Emilia-Romagna. Una corposa mole di dati che parte analizzando l’andamento del ‘vecchio’ Res (Reddito di solidarietà), misura regionale poi soppiantata dal nuovo strumento nazionale, per arrivare poi ai giorni nostri delineando l’impatto della normativa nel nostro territorio. Innanzitutto, secondo i dati che emergono da viale Aldo Moro, in regione i beneficiari del Reddito di cittadinanza notificati ai centri per l’impiego, dal 2019 al 2021, sono stati 66.262 - erano invece 20.967 i nuclei familiari ad aver richiesto il Res, per un importo medio che variava da 1.200 euro circa a 1.500 -. I beneficiari con almeno un rapporto di lavoro successivo alla richiesta del Reddito di cittadinanza, però, non arrivano alle 40mila unità, mentre il numero medio di rapporti di lavoro dopo la domanda è fermo a 3,6, con una durata media dei rapporti di lavoro di 3,2 mesi. Non solo: tra tutti i beneficiari, quelli che hanno ottenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non ancora concluso sono appena 8.187.

"Riteniamo necessario superare questa misura, che ha dato vita a un connubio sbagliato tra l’atto di sostegno ai più fragili e quello dell’inserimento nel mondo del lavoro - sferza Bignami -: è fondamentale una distinzione tra questi due momenti, mentre l’attuale meccanismo unitario è un grave errore. Da qui nasce la proposta del governo di limitare il Reddito di cittadinanza nei prossimi sette mesi a quei soggetti in condizione di occupabili, per poi superare definitivamente lo strumento e idearne uno esclusivo per over 65, disabili, fragili e tutte le persone in difficoltà".

Secondo Bignami, il Reddito di cittadinanza ha prodotto un meccanismo inceppato, creando "una significativa alterazione nel mercato del lavoro, oltre a un’aliquota marginale lorda che di fatto diventa un disincentivo al lavoro. L’Emilia-Romagna, poi, è un territorio operoso: questo significa che in questa situazione, di fronte a nuova occupabili si verifica comunque una carenza di mano d’opera". L’obiettivo è quindi arrivare una misura che distingue in maniera netta chi può lavorare e chi no, concentrando il sostegno economico alle persone che "effettivamente ne hanno bisogno" e che non possono essere occupabili. "E’ il cortocircuito della sinistra - prosegue Bignami -, quando ad esempio dice che dobbiamo accogliere più migranti perché c’è bisogno di mano d’opera. Eppure non c’è spazio per chi percepisce il reddito…". Una provocazione, supportata però dai numeri relativi alla distribuzione dei sussidi in regione. "Non solo: vogliamo anche impiegare il Fondo sociale europeo e le risorse previste, circa 20 miliardi, puntando soprattutto sulla formazione. Scelte sbagliate hanno portato alla distruzione dell’etica del lavoro e hanno dimostrando come dando a tutti, di fatto, si dia poco a molti".