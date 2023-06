Risarcimento danni alluvione, l’Emilia Romagna stanzia 8 milioni di euro per gli interventi urgenti

Bologna, 6 giugno 2023 – La Regione Emilia Romagna ha approvato il primo stanziamento da 8 milioni di euro da erogare alla Protezione Civile. Risorse che serviranno per anticipare una parte di interventi di somma urgenza, in attesa dell’apposito decreto, per i Cas, ovvero i contributi di autonoma sistemazione, e i rimborsi alle famiglie.

Le risorse messe a disposizione dalla Regione per le popolazioni danneggiate dagli eventi alluvionali, e quali interventi saranno finanziati sono stati annunciati dall’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano.

Attraverso specifiche ordinanze a valere sui fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Protezione civile, a oggi sono stati previsti e sono in corso interventi di somma urgenza, l’erogazione dei Contributi di autonoma sistemazione (Cas) e i rimborsi alle famiglie per 5 mila euro.

La Regione contribuisce dunque con questo primo stanziamento di 8 milioni di euro: “Abbiamo scelto questa strada per essere più rapidi e spediti nelle nostre azioni, mettendo subito a disposizione quest’importo senza dover attendere l’assestamento e/o un’apposita legge di spesa che avrebbe ritardato una prima risposta alle comunità colpite”, ha precisato l’assessore.

“In questo modo ci siamo mossi celermente per far fronte alle esigenze della popolazione su autonoma sistemazione e rimborsi, il tutto in raccordo costante con il Dipartimento di Protezione civile. Rimaniamo naturalmente in attesa – ha concluso Calvano – del decreto sulla ricostruzione, che auspichiamo arrivi in tempi rapidi e consenta di dare adeguate risposte a cittadini, imprese e comunità locali”.

Domani incontro a Roma tra il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il Governo per un confronto sul dopo-alluvione. Oltre all’atteso decreto, tanti i temi sul tavolo a partire dalla nomina di un commissario per gestire i provvedimenti del caso.