Riviera romagnola, è quasi estate: bagni presi d’assalto

Domenica di pienone sulla Rivera Romagnola (foto Petrangeli)

Bologna, 5 marzo 2023 – Una domenica da t-shirt a maniche corte, ed è subito primavera con voglia d’estate (FOTO): su tutta la riviera romagnola, dai lidi ravennati fino al riccionese, villeggianti e natanti (perché no, il bagno d’inverno fa chic) hanno invaso le battigie. Lettini aperti senza paura, sole che bacia e qualche crema lenitiva per dare il benvenuto al mare, quello che poi dovrà durare fino a settembre.

File ai bagni dicevamo, e non solo, perché i ristoranti da Cervia a Cesenatico sono stati presi d’assalto. Stesso risultato a Rimini, dove tanti, tra cittadini e turisti, hanno approfittato del sole primaverile e delle temperature da turffo’ per alcune ore di relax e tintarella fuori stagione. Aperto anche il bar ristorante dello stabilimento. E tra i primi clienti della stagione, ieri, c’era ieri anche il sindaco. "Ci eravamo lasciati in spiaggia il 2 novembre – ha detto sorridente Jamil Sadegholvaad – e ci ritroviamo il 4 marzo. A Rimini si può! Che questa bella giornata di sole in spiaggia possa essere di buon auspicio per tutta Rimini e per tutto il settore turistico!".

La voglia di sole, dopo le ultime settimane di maltempo, ha spinto quindi tra oggi e ieri tante persone in spiaggia, ci si prepara alle gite fuoriporta tipiche del periodo pasquale. "La strada è questa – ha sottolineato nei giorni scorsi Fabrizio Pagliarani, a Rimini presidente dei bagnini di Confesercenti – Considerando anche come il clima sta cambiando, la spiaggia a Rimini può davvero diventare una risorsa preziosa, un luogo da vivere non più solo durante la stagione estiva ma per tutto l’anno".