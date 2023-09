La rivoluzione sanitaria in Emilia Romagna: "Basta code infinite al pronto soccorso. I Cau? Funzionano così”

Bologna, 24 settembre 2023 – I pronto soccorso scoppiano e l’Emilia Romagna prepara la sua rivoluzione. Fortissimamente voluta dall’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini, e da tutta la giunta guidata da Stefano Bonaccini, la riforma sanitaria prevede la nascita dei CAU (Centri di Assistenza per l’Urgenza) formati da un’equipe medica non specialistica e che dovrà occuparsi dei casi meno gravi (codici bianchi e verdi) lasciando le emergenze vere e proprie ai pronto soccorso (codici gialli e rossi: esempi infarti, ictus, traumi). Attorno ai CAU sono nate mille polemiche, sopratutto in merito alle modalità di accesso, e sono stati definiti anche pronto soccorso di serie B. I CAU dovrebbero nascere all’interno di Case della Comunità, presso le attuali sede dei punti di primo intervento o anche nelle strutture ospedaliere in prossimità dei pronto soccorso, con percorsi di accessi ben definiti. Sono in corso in questi giorni incontri presso le Ausl della regione per ascoltare i vari professionisti e definire anche il numero dei CAU e dei pronto soccorso.

Dottor Mattia Altini, lei è uno dei ‘papà’ dei CAU. Prima obiezione: come potete pretendere che il cittadino si faccia la diagnosi da solo e decida se andare al pronto soccorso o al Cau?

"Guardi, la verità è che l’autodiagnosi c’è già oggi. Sono i cittadini che identificano un bisogno, che può andare dalla più banale puntura d’insetto al più importante dolore toracico. Nel 75% dei casi si presentano nel luogo di cura che ritengono più adeguato, che di solito è il punto di soccorso più vicino alla propria residenza".

Perché volete i CAU?

"È un momento storico particolarmente difficile, dove il problema del calo dei professionisti sanitari disponibili e l’incremento dei bisogni assistenziali, legato all’invecchiamento della popolazione, devono confrontarsi con un’esigenza di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale".

Viene da pensare a necessità anche economiche quindi...

"No, sopratutto di organizzazione e razionalizzazione del tutto, a favore sia degli utenti che del personale sanitario".

Ci spieghi meglio..

"Degli oltre 200 accessi all’ora che oggi vengono effettuati nei pronto soccorso dell’Emilia Romagna, almeno 140 sono composti da bisogni che le persone percepiscono come importanti e vorrebbero risolvere velocemente ma che non costituiscono un pericolo di vita e non hanno i caratteri della tempo-dipendenza. Così facendo, si rischia di innescare, nei grandi numeri, un meccanismo di intasamento del sistema".

E quindi se non corri pericolo di vita e vai al Pronto Soccorso, puoi fare code infinite.

"E ciò non va bene per nessuno: utenti e personale sanitario".

Torniamo a monte: come fa a sapere il signor Mario Rossi se i suoi sintomi sono da codice giallo o rosso (Pronto soccorso), o bianco e verde (Cau)? Non succederà che si mette in fila al Pronto Soccorso e poi viene dirottato al Cau?

"In partenza non posso garantire che il rischio che avvenga ciò che lei ipotizza sia pari a zero. Abbiamo ben chiara la questione e stiamo impostando i meccanismi operativi. Ma la trave del progetto è un’altra e vogliamo proprio superare quest’impasse del paziente che si fa l’autodiagnosi. Non deve essere il cittadino a scegliere una delle due vie".

E chi allora?

"Renderemo disponibile, 24 ore su 24, un sistema di risposta telefonica in grado di indirizzare il cittadino nel luogo più consono al suo bisogno".

Tradotto: il solito signor Mario Rossi sta male, telefona e qualcuno gli dice dove andare?

"Sì il numero di telefono sarà 116117. Il signor Mario Rossi verrà orientato da un operatore rispetto al proprio bisogno. Nel corso del tempo ci aspettiamo che tutti i cittadini chiamino questo numero e che quindi l’autopresentazione al pronto soccorso o nei CAU si riduca sino ad azzerarsi".

Domanda banale: se Mario Rossi ha perso i sensi, è cianotico, perde litri di sangue, esiste sempre la chiamata diretta al 118 spero...

"Ovviamente sì".

Ma chi risponde al signor Mario Rossi al 116117?

"Un operatore specializzato dai tre punti identificati a livello regionale: Parma, Bologna e Ravenna. In partenza 8-10 operatori a turno per ogni punto".

L’operatore che risponde chi è? Un medico, un infermiere o cosa?

"Un operatore tecnico selezionato mediante una procedura selettiva concorsuale. Serve almeno un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e bisogna superare tre prove di selezione su argomenti specifici elencati nel bando".

Oggi al pronto soccorso il primo controllo lo fa però un infermiere al triage, non un operatore ..

"La struttura è ben definita, tranquilli. L’operatore tecnico attraverso un algoritmo di intervista predefinito determina l’esigenza e l’eventuale bisogno di approfondimento con professionisti sanitari. In continuo contatto con gli operatori ci saranno un medico e un infermiere. Qualora dall’intervista derivi che il bisogno riguarda una condizione di emergenza sanitaria, la richiesta viene passata al 118. E’ una procedura che funziona già, e benissimo, in Danimarca e Regno Unito".

La medicina è sempre più difensiva: per evitare grane, non succederà poi che gli operatori rimanderanno tutti ai pronto soccorso e saremmo daccapo?

"Esiste un principio di precauzione in base al quale all’interno di un’area di dubbio si utilizza la risorsa più qualificata. Ma è altrettanto vero che ci sono tantissimi ambiti patologici che hanno caratteristiche talmente puntuali che possono essere gestite non al pronto soccorso ma all’interno dei Cau e con maggiore celerità. Faccio tre esempi: cefalea, difficoltà respiratoria, gastrointerite. Ciò permetterà di rendere disponibili medici specialisti in emergenza-urgenza che impiegheremo per le vere emergenze".