Rock, un treno per l’estate. Dalle città d’arte ai parchi divertimento della Romagna: dove passerà

Bologna, 6 giugno 2025 – Ha debuttato questa mattina sui binari della stazione di Bologna il treno “rock” di Riccione, il convoglio interamente personalizzato che sarà ambasciatore itinerante dell’offerta turistica della riviera e della mobilità sostenibile. Una vera e propria operazione di marketing territoriale, nonché un maxi spot in continuo movimento che intende promuovere e valorizzare le eccellenze della città romagnola.

Due piani, seicento posti a sedere e cinque vagoni brandizzati con le principali attrazioni della Romagna: Acquario di Cattolica, Oltremare 2.0, Italia in miniatura e Aquafan. In testa e in coda al treno, invece, lo slogan della campagna pubblicitaria “viva Riccione”. Una grafica pop e accattivante realizzata dallo studio di design Craq con colori accesi che richiamano la leggerezza e l’allegria dell’estate.

Dove passerà il treno

Il progetto è frutto della collaborazione tra Comune di Riccione, Trenitalia Tper, Federalberghi Riccione e Costa Edutainment. A partire da giugno 2025, il treno percorrerà per due anni alcune delle direttrici ferroviarie strategiche del centro-nord Italia. In particolare, queste le tratte: Piacenza-Ancona, Ravenna-Pesaro, Milano-Ancona/Pescara, Torino-Pesaro/Ancona e Venezia-Cattolica. “L’obiettivo è quello di toccare gli snodi di partenza e arrivo più importanti dal punto di vista del posizionamento e dell’impatto mediatico, come la stazione centrale di Milano, Milano Porta Garibaldi e Bologna centrale - ha affermato l’assessore al turismo di Riccione Mattia Guidi -. Oggi siamo testimoni di un’iniziativa storica perché si tratta di uno dei primi cinque treni che utilizza la tecnica del wrapping.

Strategia e investimento

Il treno fa parte di una strategia di maxi-investimento che il Comune di Riccione ha approvato nell’ambito della comunicazione e, in questo senso, la pubblicità ‘out of home’ è uno dei punti fondamentali. La prima iniziativa di promozione turistica della città è stato il murales in via Canonica 37, nel cuore di Milano, il treno è quindi la seconda. Quando lo vedi te ne innamori subito, poi ti viene voglia di salire”, ha concluso sorridendo.

Un grande entusiasmo condiviso pure da Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tper: “Il treno Riccione è un esempio di come Trenitalia Tper sia impegnata non solo nel portare i turisti in modo sostenibile nei luoghi di vacanza dell’Emilia-Romagna, ma anche nel far salire a bordo le opportunità offerte dalla nostra regione, per promuoverle e farle conoscere al di là dei confini regionali. Il treno diventa così una vetrina itinerante che valorizza il nostro territorio e i grandi eventi che vi si svolgono”.

Il rimborso del biglietto per chi pernotta a Riccione

Al via anche la promozione ‘Riccione in treno’, promossa da Federalberghi Riccione, che prevede il rimborso del biglietto Trenitalia Tper per chiunque effettui un soggiorno in città di almeno una settimana. L’importo rimborsabile per una settimana di soggiorno è pari al biglietto di sola andata fino a 40 euro a persona per gli hotel a 4 e 3 stelle e di 25 euro a persona per le strutture a 1 e 2 stelle. Per i pernottamenti di 2 settimane viene rimborsato il viaggio di andata e ritorno, perciò i rimborsi raddoppiano ma con le stesse modalità del viaggio di andata. Inoltre, il Comune di Riccione non applica la tassa di soggiorno a tutti gli ospiti che ottengono dall’hotel l’offerta “Riccione in treno”.

Il rimborso sarà effettuato direttamente dall’albergatore all’atto del saldo del conto dietro la presentazione da parte del cliente del biglietto Trenitalia Tper avente come destinazione Riccione. “La scelta di incentivare l’utilizzo del treno per raggiungere i nostri parchi – ha spiegato Patrizia Leardini, Coo di Costa Edutainment – è un esempio concreto di come la sostenibilità possa essere integrata alle strategie turistiche. Per questo motivo, chi raggiungerà Aquafan con i treni regionali di Trenitalia Tper ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto del treno fino a 4 euro”.