San Silvestro Ecco la notte più lunga Ma c’è l’incubo delle feste abusive

di Giorgia De Cupertinis

Il professore americano Leland Jacobs vedeva, nel mese di gennaio, il momento cruciale e catartico in cui "aprire la scatola dell’anno". Una scatola ricca di nuovi propositi, nuovi sogni. Di nuovi inizi tutti da celebrare. Anche per questo, lungo le strade dell’Emilia-Romagna, la magia del Capodanno inizia già a infervorare gli animi di chi, in attesa della notte di San Silvestro, pensa a come dare il benvenuto all’anno venturo: c’è chi prenota una cena al ristorante, o chi, dopo due anni di pandemia, intende riabbracciare le vecchie e sane "abitudini", come i festeggiamenti in piazza o le iniziative messe in campo dai diversi Comuni per attendere, insieme, la fatidica mezzanotte. Nell’ombra dell’ultimo giorno dell’anno, però, non manca anche chi decide di alimentare "il proliferare di feste abusive" come segnalato dal presidente del Silb-Fipe regionale Gianni Indino. "I social – denuncia – sono stracolmi di annunci che promuovono party e feste di Capodanno: decine, anzi centinaia su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. Ville, dimore storiche, capannoni industriali diventano location improvvisate per cene a cui si unisce il ballo offerto anche con possibilità di free drink senza limite o controllo. Una situazione non più tollerabile". Negli ultimi giorni, infatti, sono state ricevute dalle 20 alle 25 segnalazioni solo nella provincia di Rimini. A cui se ne aggiungono ulteriori nelle province di Forlì, Cesena e Ravenna.

Un quadro tra luci e ombre, insomma, che non frena però il lungo calendario di iniziative che durante l’ultima notte dell’anno costellerà i luoghi più partecipati del territorio. A Bologna tornerà il tradizionale rito del rogo del Vecchione in Piazza Maggiore, mentre il progetto artistico Udendo (discorso per sola voce sospesa a sorpresa) di Alessandro Bergonzoni segnerà un evento inedito sotto le due Torri. Vortici di luci e cascate di colore, invece, illumineranno Ferrara, dove quest’anno lo spettacolo pirotecnico dell’incendio del Castello Estense, allo scoccare della mezzanotte, tornerà a raggruppare giovani e famiglie. Modena, invece, saluterà il 2022 con una festa di Capodanno a cielo aperto, che unirà il mito, l’arte e le nuove tecnologie con due installazioni digitali e uno spettacolo di danza aerea. Rimini? Nel cuore di piazza Malatesta andrà in scena, fra cascate di fuochi e colori, lo straordinario spettacolo dell’incendio al Castello: ad accompagnare lo spettacolo sarà un’ intera città, unita da un tappeto musicale diffuso che spazia fra tutte le sonorità e tocca tutti i punti cittadini. Tanti, inoltre, gli emiliano romagnoli che tornano in viaggio per l’occasione: "Ci aspettiamo una media di circa 20 mila passeggeri al giorno – spiega Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation e Comunicazione Aeroporto di Bologna –. Le mete preferite dai passeggeri del Marconi per questo periodo saranno la Sicilia, con Catania e Palermo, le grandi capitali europee, in particolare Parigi, Barcellona, Madrid e Londra, ma vanno segnalate anche Vienna, Istanbul e Dubai in forte crescita. Rispetto al 2021, stimiamo una crescita di passeggeri tra il 10 e il 15%".

Una regione "che fa il botto", insomma, ma non del tutto. Dopo un anno ostacolato dai rincari energetici e da una forte instabilità economica, c’è anche chi dice ’no’. A Reggio Emilia, per l’appunto, sarà un San Silvestro all’insegna dell’austerità: se alle luminarie natalizie non si è voluto rinunciare, l’evento di fine anno, a causa degli elevati costi, è stato al contrario sacrificato, con tanto di polemiche. Seguono la stessa scia anche Forlì e Cesena, dove il tradizionale evento nel centro storico, quest’anno, dovrà saltare.