Sanità, ticket non pagati: la Regione Emilia Romagna a caccia di 21 milioni

Cronaca
CronacaSanità, ticket non pagati: la Regione Emilia Romagna a caccia di 21 milioni
17 ago 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
Dopo lo stop per l’emergenza Covid, scatta il piano di recupero. Sono stati avvisati 245mila pazienti

L’assessore alla Salute, Massimo Fabi

L'assessore alla Salute, Massimo Fabi

Bologna, 17 agosto 2025 – Dopo lo stop per l’emergenza Covid, la Regione Emilia-Romagna lancia un’azione di recupero per i ticket non riscossi, in particolare per le prestazioni di pronto soccorso non urgenti. L’ammontare dei ticket non pagati è passato dai 7.584.188,80 euro del 2020 ai 21.370.441,37. Il numero dei pazienti che hanno ricevuto l’invito a regolarizzare il pagamento del ticket è passato dagli 88.368 del 2020 ai 245.799 del 2024. Sono le singole aziende sanitarie, come stabilito da una delibera regionale, ad avere la responsabilità del recupero approvando regolamenti specifici: potranno inviare fino a due solleciti per i ticket non riscossi fino al 31 dicembre 2024 e procedere all’iscrizione a ruolo almeno per i crediti sorti nel 2022 e precedenti. "Il Covid - spiega l’assessore alla Salute, Massimo Fabi  - ha segnato una battuta d’arresto nel recupero dei ticket. Il piano sarà condotto non contro gli assistiti ma insieme a loro". Ma FdI attacca. Per Evangelisti "è solo propaganda". E Tagliaferri: "La Regione rincorre i problemi anziché prevenirli".

