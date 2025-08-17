Sanità, ticket non pagati: la Regione Emilia Romagna a caccia di 21 milioni

Bologna, 17 agosto 2025 – Dopo lo stop per l’emergenza Covid, la Regione Emilia-Romagna lancia un’azione di recupero per i ticket non riscossi, in particolare per le prestazioni di pronto soccorso non urgenti. L’ammontare dei ticket non pagati è passato dai 7.584.188,80 euro del 2020 ai 21.370.441,37. Il numero dei pazienti che hanno ricevuto l’invito a regolarizzare il pagamento del ticket è passato dagli 88.368 del 2020 ai 245.799 del 2024. Sono le singole aziende sanitarie, come stabilito da una delibera regionale, ad avere la responsabilità del recupero approvando regolamenti specifici: potranno inviare fino a due solleciti per i ticket non riscossi fino al 31 dicembre 2024 e procedere all’iscrizione a ruolo almeno per i crediti sorti nel 2022 e precedenti. "Il Covid - spiega l’assessore alla Salute, Massimo Fabi - ha segnato una battuta d’arresto nel recupero dei ticket. Il piano sarà condotto non contro gli assistiti ma insieme a loro". Ma FdI attacca. Per Evangelisti "è solo propaganda". E Tagliaferri: "La Regione rincorre i problemi anziché prevenirli".