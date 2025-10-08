L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
EmiliaRomagna
CronacaAsili nido, in Emilia-Romagna 727 nuovi posti e rette in calo: la mappa provincia per provincia
8 ott 2025
GIOVANNI DI CAPRIO
Cronaca
Asili nido, in Emilia-Romagna 727 nuovi posti e rette in calo: la mappa provincia per provincia

Nuovi investimenti della Regione per l'anno 2025-2026 nei servizi educativi della fascia d’età 0-3 anni: 38 milioni con cui vengono finanziati 7.086 posti in 231 Comuni e Unioni. L'assessora Isabella Conti: "Supereremo l’obiettivo europeo del 45% per la copertura dei servizi per la prima infanzia fissato per il 2030"

In Emilia-Romagna aumentano i posti negli asili nido e diminuiscono le rette per le famiglie: ad annunciarlo è Isabella Conti, assessora regionale alle Politiche per l’infanzia

Bologna, 8 ottobre 2025 - In Emilia-Romagna aumentano i posti negli asili nido e diminuiscono le rette per le famiglie. Ad annunciarlo è Isabella Conti, assessora regionale alle Politiche per l’infanzia, durante la presentazione dei nuovi investimenti della Regione per i servizi educativi della fascia d’età 0-3 anni. Infatti, quest’anno educativo 2025-2026, saranno disponibili 727 nuovi posti nei nidi e nei servizi 0-3 anni, confermati anche gli 831 nuovi degli ultimi anni e “abbassate le rette di iscrizione per 5.528 famiglie”, continua Conti. Isabella Conti – da sindaco di San Lazzaro – era riuscita ad azzerare le rette dei nidi nel proprio Comune.

