Calendario scolastico e vacanze: l'Emilia Romagna come Inghilterra e Francia?

Bologna, 15 aprile 2025 - Potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda il calendario scolastico dell'Emilia Romagna: la proposta riguarda un possibile uno "spring break", una pausa primaverile sul modello dei paesi del nord Europa, con un allungamento dell'anno scolastico sia a settembre che a giugno. E proprio nelle settimane scorse la neo-assessora regionale alla Scuola Isabella Conti aveva espresso la volontà di mettere mano al calendario scolastico, andando incontro ad una richiesta diffusa. Quindi occhi puntati sui possibili giorni di vacanza per gli studenti emiliano romagnoli e su come organizzare il tempo dei ragazzi passato trai banchi di scuola.