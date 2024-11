Classifica 2024 eduscopio scuole superiori in Emilia Romagna

Università o lavoro? Liceo o istituti? Quella delle scuole superiori è una scelta importante perchè accompagnerà i ragazzi per cinque anni. Per aiutare studenti e genitori, arriva in soccorso Eduscopio la classifica che ogni anno viene stilata dalla Fondazione Agnelli. Il sito presenta i dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado: in base a questi diventa più facile scegliere come proseguire il percorso di studi dopo le medie e capire quali istituti meglio preparano all' università o al lavoro dopo il diploma.

L'elenco si basa su due compiti educativi fondamentali: la capacità dei licei di formare per l'università e quella degli istituti tecnici e professionali di preparare per un positivo ingresso nel mondo del lavoro.

Per confrontare la capacità delle scuole di preparare agli studi universitari si è tenuto conto della media dei voti conseguiti agli esami universitari e la percentuale di esami superati.

Per comparare invece la capacità delle scuole di preparare all’ingresso nel mondo del lavoro, si è presa in considerazione la percentuale di ragazzi e ragazze che lavorano entro due anni dal diploma e la coerenza del lavoro trovato con gli studi compiuti.

Vediamo nel dettaglio la classifica delle scuole migliori in Emilia Romagna divisi per provincia. (La classifica a Bologna si può trovare qui).