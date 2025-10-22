L'autobus dei sogni
Emilia Romagna, cerca il tuo comune Fua: quali possono accedere al bonus veicoli elettrici. Il click day
22 ott 2025
REDAZIONE WEB
Cronaca
Naviga nell'articolo:

1

Emilia Romagna, cerca il tuo comune Fua: quali possono accedere al bonus veicoli elettrici. Il click day

2

Ecobonus 2025: chi ne ha diritto e a quanto ammonta

3

Cosa sono le Aree Urbane Funzionali (Fua)

4

Fua, criteri di individuazione e l'eccezione Carpi e Sassuolo

5

Comuni dell'Emilia Romagna rimasti fuori: la protesta della Romagna

6

Assessore Priolo: "Occasione persa"

7

Anche la montagna tagliata fuori dagli incentivi

8

Quali Comuni dell'Emilia Romagna rientrano nella Fua

Emilia Romagna, cerca il tuo comune Fua: quali possono accedere al bonus veicoli elettrici. Il click day

L'ecobonus 2025 ha una caratteristica che lo differenzia dalle precedenti edizioni e che è legato alla aree urbane funzionali passate da 1.892 a 2.260 Comuni. Ecco quali sono i comuni della nostra regione che potranno accedere all'incentivo e le polemiche relative a quelli esclusi

Click Day e incentivi per veicoli elettrici: ecco quali Comuni dell'Emilia Romagna possono accedervi

Bologna, 22 ottobre 2025 - E' scattato oggi alle 12 il click day per poter accedere agli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici. Ma l'ecobonus 2025 ha una caratteristica che lo differenzia dalle precedenti edizioni e che è legato alla aree urbane funzionali passate da 1.892 a 2.260 Comuni. Ecco quali sono i comuni della nostra regione che potranno accedere all'incentivo e le polemiche relative a quelli esclusi.

