Emilia Romagna, cerca il tuo comune Fua: quali possono accedere al bonus veicoli elettrici. Il click day

Bologna, 22 ottobre 2025 - E' scattato oggi alle 12 il click day per poter accedere agli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici. Ma l'ecobonus 2025 ha una caratteristica che lo differenzia dalle precedenti edizioni e che è legato alla aree urbane funzionali passate da 1.892 a 2.260 Comuni. Ecco quali sono i comuni della nostra regione che potranno accedere all'incentivo e le polemiche relative a quelli esclusi.