Giornata internazionale della donna, de Pascale: "Parità di genere lontana, serve lottare"

Bologna, 7 marzo 2025 - "L’8 marzo rimane una giornata di lotta, come lo è stata per generazioni e generazioni di donne, che hanno rivendicato diritti e libertà - sono le parole del presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale alla vigilia della Giornata internazionale della donna -,hanno ottenuto conquiste sociali molto importanti, ma che ancora oggi sono ben lontane dal poter essere definite paritarie, in Italia e anche in Emilia-Romagna, che è comunque una regione che ha fatto sempre della difesa e della battaglia di parità uno dei suoi elementi cardine chiave”.

De Pascale parla delle differenze tra uomini e donne a livello di istruzione, nel mondo del lavoro e a livello di retribuzuione “Oggi le donne - spiega - sono mediamente più istruite degli uomini e hanno percentuali di iscrizione ai corsi di laurea più elevate, ma c'è ancora una grandissima differenza e carenza per tutto quello che riguarda le lauree e i corsi di studio scientifici, che rimangono ancora, purtroppo, una prerogativa principalmente maschile - sottolinea de Pascale-: e questo si tramuta in una minore opportunità sul lavoro e in un minore talento presente in quei settori nella nostra società. Le donne, anche quelle emiliano-romagnole continuano a essere pagate mediamente meno rispetto agli uomini che hanno pari qualifica e faticano maggiormente ad affermare il loro ruolo nella società”.