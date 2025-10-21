Giocate a pallone
Nomi per bambini: i 10 preferiti in Emilia Romagna, la classifica Istat
21 ott 2025
Daniela Battistini
Cronaca
Nomi per bambini: i 10 preferiti in Emilia Romagna, la classifica Istat

Leonardo e Sofia si confermano i più scelti dai genitori emiliano-romagnoli nel 2024, in linea con il dato nazionale. Ma se si scende fino al decimo posto, sia per i maschi che per le femmine, ci sono delle divergenze. Quanto alla natalità, in regione il quadro è allarmante, come nel resto del Paese: ai minimi storici. Tutti i dati

Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20)

Bologna, 21 ottobre 2025 - Sofia e Leonardo si confermano i nomi più scelti dai genitori in Emilia-Romagna nel 2024, guidando la classifica dei nuovi nati. Se per quanto riguarda questo dato di costume, non si registrano grosse novità rispetto all'anno precedente, ad allarmare è il quadro tracciato dall'Istat sulla natalità: la fecondità italiana è scesa drasticamente, con le mamme che diventano tali sempre più avanti negli anni. E fanno sempre meno figli.

Nel 2024 le nascite nel nostro Paese sono state 369.944, in calo del 2,6% sull’anno precedente (una contrazione di quasi 10mila unità). E nel 2025, in base ai dati provvisori relativi al peridodo gennaio-luglio, le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%).

Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20). La stima provvisoria relativa ai primi 7 mesi del 2025 evidenzia una fecondità pari a 1,13.

Continua a leggere questo articolo

