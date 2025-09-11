Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
EmiliaRomagna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Piramide di lettiniTicket pronto soccorsoEventi weekendMatilda De AngelisGratta e vinciCamping abusi
Acquista il giornale
CronacaGli ospedali dell’Emilia-Romagna tra i migliori del mondo secondo la classifica Newsweek: quali sono
11 set 2025
REDAZIONE EMILIA ROMAGNA
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Gli ospedali dell’Emilia-Romagna tra i migliori del mondo secondo la classifica Newsweek: quali sono

2

L'ortopedia del Rizzoli 11esima nel mondo

3

Policlinico Sant'Orsola Malpighi si mette in luce in Italia e nel mondo

4

Ospedale Maggiore e Bellaria

5

La graduatoria italiana dei migliori ospedali italiani

6

Ecco la classifica dei migliori ospedali italiani in Romagna

  1. Home
  2. Emilia Romagna
  3. Cronaca
  4. Gli ospedali dell’Emilia-Romagna tra i migliori del mondo secondo la classifica Newsweek: quali sono

Gli ospedali dell’Emilia-Romagna tra i migliori del mondo secondo la classifica Newsweek: quali sono

Bologna vola alto con l'Istituto ortopedico Rizzoli che conquista l'11esimo posto al mondo per l'Ortopedia e il Policlinico Sant'Orsola Malpighi che eccelle per la chirurgia cardiaca e la pneumologia. Ecco come si piazzano nella graduatoria italiana i nosocomi della nostra regione

Il Policlinico Sant'Orsola Malpighi (a sinistra) e l'Istituto ortopedico Rizzoli volano in alto nella classica mondiale per specialità e in quella italiana dei migliori ospedali al mondo e del nostro Paese

Bologna, 11 settembre 2025 - Ecco quali sono i migliori nel mondo e come si piazzano le strutture emiliano romagnole in Italia secondo la classifica “World's best specialized hospitals 2026” elaborata periodicamente dal settimanale Newsweek. La fotografia su quali siano i nosocomi che si distinguono su scala nazionale e globale, e quali i reparti d'eccellenza viene periodicamente elaborata dal settimanale. E a volare in alto nella classifica per specialità sono senza ombra di dubbio i due ospedali bolognesi (Policlinico sant'Orsola Malpighi e Rizzoli) considerati vere e proprie eccellenze per i reparti, rispettivamente di chirurgia cardiaca, cardiologia, pneumologia e ortopedia nel caso del Rizzoli.

Gli ospedali specializzati, spiegano da Newsweek nel presentare il ranking, "stanno registrando una crescita esplosiva, poiché i pazienti cercano medici che forniscano cure avanzate e mirate. Che si tratti di combattere una malattia rara o di un intervento chirurgico di precisione per una lesione complessa, queste strutture sono una scelta popolare per chi necessita di competenze specifiche". 

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Il tumore al cervello si può combattere? Uno studio dell'Università di Padova dice di sì

© Riproduzione riservata