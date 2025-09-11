Gli ospedali dell’Emilia-Romagna tra i migliori del mondo secondo la classifica Newsweek: quali sono

Bologna, 11 settembre 2025 - Ecco quali sono i migliori nel mondo e come si piazzano le strutture emiliano romagnole in Italia secondo la classifica “World's best specialized hospitals 2026” elaborata periodicamente dal settimanale Newsweek. La fotografia su quali siano i nosocomi che si distinguono su scala nazionale e globale, e quali i reparti d'eccellenza viene periodicamente elaborata dal settimanale. E a volare in alto nella classifica per specialità sono senza ombra di dubbio i due ospedali bolognesi (Policlinico sant'Orsola Malpighi e Rizzoli) considerati vere e proprie eccellenze per i reparti, rispettivamente di chirurgia cardiaca, cardiologia, pneumologia e ortopedia nel caso del Rizzoli.

Gli ospedali specializzati, spiegano da Newsweek nel presentare il ranking, "stanno registrando una crescita esplosiva, poiché i pazienti cercano medici che forniscano cure avanzate e mirate. Che si tratti di combattere una malattia rara o di un intervento chirurgico di precisione per una lesione complessa, queste strutture sono una scelta popolare per chi necessita di competenze specifiche".