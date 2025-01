Quanto tempo perdiamo nel traffico in Emilia Romagna? Ecco i dati città per città

Bologna, 28 gennaio 2025 - Quanto tempo si perde nel traffico in Emilia-Romagna? Ce lo dice Inrix, società che fornisce soluzioni tecnologiche per la gestione del traffico e la mobilità, con sede nello stato di Washington. Il report del 2024 offre un'analisi dettagliata di dati e tendenze sul trasporto in 945 aree urbane dislocate a livello globale.

Nella nostra regione come facilmente immaginabile, la città in cui si perde maggiormente tempo nel traffico è Bologna. Questo dovuto anche ai numerosi cantieri in città per il tram e i lavori extratram. Il capoluogo a livello globale si classifica come la 152esima città e la decima in Italia.

Ecco i dettagli e tutti i dati anche delle altre città in Emilia-Romagna.